Billedet af en mand, der overmaler store reklameplakater af kvinder i brudekjoler, er det seneste døgn blevet delt vidt og bredt på sociale medier.

Fotografen bag billedet er Lotfullah Najafizada, der er journalist ved TOLOnews, og hans tekst til billedet siger nærmest det hele.

'Kabul.'

Det er de eneste fem bogstaver, han har skrevet.

Og mere behøver man ikke skrive. For billedet fortæller resten af historien. Historien om at Kabul og resten af Afghanistan går en ny tid i møde.

For selvom Taliban, der søndag aften erklærede, »at krigen er ovre«, efter erobringen af Afghanistans hovedstad Kabul, har sagt, at de vil respektere kvinders rettigheder, så er det ikke en side, som de har været kendt for at vise.

Kabul. pic.twitter.com/RyZcA7pktj — Lotfullah Najafizada (@LNajafizada) August 15, 2021

For da den islamistiske bevægelse styrede landet fra 1996 til 2001, var Afghanistan underlagt strenge islamiske love – herunder krav om at kvinder var tildækket, når de færdedes offentligt.

Ifølge Independent er det angivelig Taj Beauty Salon, som Lotfullah Najafizada har taget et billede af. Butikken beskriver sig selv som »den bedste brudesalon i Afghanistan«.

Spørgsmålet er nu, hvilken fremtid Afghanistans bedste brudesalon, Kabul og afghanerne går i møde?

Det har den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, udtrykt bekymring for på Twitter efter at have talt med Shah Mehmood Qureshi, der er Pakistans udenrigsminister.

'Jeg delte mine dybe bekymringer omkring fremtiden for Afghanistan med udenrigsminister (Shah Mehmood red.) Quresh,' skriver han og fortsætter:

'Det er afgørende, at det internationale samfund er fælles om at fortælle Taliban, at volden er nødt til at ophøre, og menneskerettigheder skal beskyttes.'

Også Puk Damsgaard, der er DRs Mellemøsten-korrespondent, har bidt mærke i Lotfullah Najafizada billede, som hun delte på sin egen Twitter-profil.