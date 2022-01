700 mennesker i det nordlige Norge har siden fredag morgen været isoleret fra omverdenen og uden strøm, efter et jordskred ramte deres landsby Breisfjord.

Tidligst onsdag i den kommende uge kan de forvente, at vejen igen er farbar, mens strømmen forventes tilbage ved midnat lørdag.

Det skriver Dagbladet.

Landsbyen Beisfjord i Narvik Kommune ligger i en dal omgivet af stejle bjerge, og det er altså denne beliggenhed, der har gjort det vanskeligt at hjælpe byen ud af kniben.

Jordskreddet har spærret vejene, så man ikke kan komme til og fra stedet.

Det er blot en uge siden, at byen sidst blev ramt af jordskred.

Heldigvis er ingen menneskeliv gået tabt.

Beboere i landsbyen har ellers længe presset på for en bedre jordskredsikring.

»Det må prioriteres, før liv går tabt,« siger Rune Edvardsen, der er ordfører i Narvik kommune til Dagbladet.

Skredet skulle have været 300 meter bredt og fandt sted fredag morgen klokken kvart i syv.

Lokale politikere vil nu se på, hvordan man fremover kan sikre en bedre løsning af at få strømmen igen, hvis noget lignende skulle ske i fremtiden.

Forsvaret forsøger lige nu at få adgang til landsbyen via vandet, selvom byen ikke har nogen kaj, der gør det vanskeligt at komme med forsyninger til indbyggerne.