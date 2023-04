Lyt til artiklen

USAs præsident skal forsøge den vanskelige kunst at mægle mellem de stridende parter i Nordirland. Det langtfra givet, at det lykkes.

»Jeg ser frem til at fejre jubilæet i Belfast, som understreger USAs vilje til at sikre fred og skabe vækst,« sagde Joe Biden, før han steg om bord på Airforce One, der i øvrigt lander midt i en storm, der har ramt Nordirland.

Det er ikke ofte, at USAs præsident besøger Europa, og det er bemærkelsesværdigt, at præsidenten besøger Belfast og Dublin, men ikke London.

Britisk politi opgraderede for nylig terrortruslen for Belfast. Det sker i anledningen af 25-års jubilæet for Langfredagsfreden i Nordirland onsdag, der i 1998 satte en stopper for 30 års blodig borgerkrigslignende tilstande mellem katolikker og protestanter.

Tidligere premierminister Tony Blair advarer nu Joe Biden om at holde tungen lige i munden i Belfast. Foto: DANIEL LEAL

Det siger noget om besøgets betydning for præsidenten, at han har valgt Belfast over at deltage i den sikre PR fra kroningen af kong Charles i London i maj. Joe Biden tager hverken til London nu eller til kroningen.

»USAs præsident er stadig USAs præsident. Hvis han spiller kortene rigtigt, så kan han få en positiv betydning for freden i Nordirland,« sagde Storbritanniens tidligere premierminister Tony Blair til BBC tirsdag.

Tony Blair spillede selv en afgørende rolle i at sikre fredsaftalen dengang, der satte et punktum for en mørk periode i britisk historie.

Tony Blair underskriver fredsaftalen for Nordirland den 10. april 1998. Foto: STR New

»Dengang vågnede vi op til nyheder om terrorisme, død og ødelæggelse. Det var en meget, meget svær periode, som kastede en tung skygge over hele landet,« mindes Tony Blair, som påpeger, at Nordirlands økonomi siden er fordoblet.

Men frygten for ny splittelse har truet lige siden. Brexit, som har efterladt Nordirland i en vanskelig situation mellem Storbritannien og Irland, som er medlem af EU, men har åben grænse med Nordirland, har givet ny ilt til de rabiate kræfter på begge sider.

Udbrydergrupper fra de nu nedlagte paramilitære grupper, der før Langfredagsfreden bekrigede hinanden, har stået bag en række terrorangreb og likvideringer, og så sent som i weekenden, var der igen ballade i Belfast.

Der var ballade i Belfast i weekenden, og frygten er, at nogle vil benytte Joe Bidens tilstedeværelse til at skabe voldelig opmærksomhed om deres sag. Her er det uro i Belfast i 2021. Foto: CLODAGH KILCOYNE

DUP, det største protestantiske parti, der ønsker fortsat at være del af Storbritannien, nægter at samarbejde med oppositionen i Nordirlands selvstyre. Lovgivningen og økonomien sejler, der er for eksempel ikke vedtaget en ny finanslov. Kæmpe besparelser dikteret fra London er på vej, og det truer den skrøbelige forståelse i Nordirland.

Det er midt i denne heksekedel, at præsident Joe Biden lander tirsdag aften. Biden har selv irsk blod i årerne, og efter Belfast går turen til en noget hyggeligere genforening med Bidens egne forfædre i Irland.

Inden da skal præsidenten dog forsøge sig som mægler i en af verdens vanskeligste og mest komplekse stridigheder. Joe Biden har ved flere lejligheder prist freden fra 1998, men meget i sol og vind tyder på, at denne fredsaftale skal fornys for at sikre en fredelig fremtid.

Billede fra en terrorbombe i Nordirland i 1992. Urolighederne i Nordirland varede mere end tredive år Foto: -

Tidligere premierminister Tony Blair advarede tirsdag Joe Biden om at holde tungen lige i munden.

»Amerikanerne kan spille en vigtig rolle i forhold til fornyelse, men ideerne skal komme på den rigtige måde på det rigtige tidspunkt. Der er en forskel på at influere og at presse på. Det første er positivt, det andet kan virke modsat,« siger Tony Blair tirsdag.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har boet i Storbritannien i mere end tyve år og dækket uroligheder i Nordirland ved mange lejligheder.

Der er iværksat et enormt sikkerhedsapparat for at passe på præsidenten, mens han er i Belfast. Sikkerheden styres af amerikanerne og britiske MI5. Joe Bidens talsmænd udtaler dog, at præsidenten er særdeles afslappet omkring sin tilstedeværelse i Belfast.

Joe Biden, som er 5/8 irsk, bliver mødt af Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, før han påbegynder samtaler med de stridende parter onsdag.