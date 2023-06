Torsdag var der kendisbesøg i Det Hvide Hus i Washington D.C. Her tog præsident Joe Biden imod skuespiller og filminstruktør Eva Longoria.

Anledningen var en screening af Longorias film 'Flamin' Hot'. Men det er noget helt andet, der har grebet opmærksomheden i USA.

Selve filmen 'Flamin' Hot' er en såkaldt feel good story om en pedel, der steg hele vejen op til at blive marketingsdirektør. Ikke mindst på baggrund af en historie om en genial idé til en ny chips-variant hos fødevaregiganten Frito-Lay.

Idéen endte med at blive en bragende succes, og pedellen, Richard Montañez, blev efterfølgende forretningsmand og styrtende rig, lyder fortællingen.

En virkelig udgave af den amerikanske drøm, som Eva Longoria – blandt andet kendt fra successerien 'Desperate Housewifes' – altså nu har lavet til en film.

Og selvom der er tvivl om, hvorvidt Richard Montañez' historie er ægte, så blev Longoria inviteret i Det Hvide Hus, hvor filmen blev vist for en række fremmødte.

I den forbindelse talte præsident Joe Biden og Eva Longoria til de fremmødte på South Lawn-pænen, hvor filmen blev vist.

Men det er altså øjeblikket umiddelbart efter, hvor Joe Biden giver et kram til den kendte skuespiller, der har fået folk op af stolene.

Eller som den amerikanske tabloidavis New York Post skriver:

'Hænderne, hvor vi kan se dem, Joe!'

For da krammet mellem præsidenten og den kendte skuespiller var ved at tage sin ende lod Joe Biden ganske kort sin ene hånd hænge over Longoria hofte nær hendes bryst, hvorefter skuespilleren fjernede præsidentens hånd.

Det hele blev ikke gjort meget bedre af den kommentar, præsidenten var kommet med umiddelbart inden, hvor han påpegede, at de havde kendt hinanden længe.

Øjeblikket, der har trukket overskrifter i amerikanske medier. Foto: Yuri Gripas/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Øjeblikket, der har trukket overskrifter i amerikanske medier. Foto: Yuri Gripas/EPA/Ritzau Scanpix

»Vi har kendt hinanden længe. Hun var 17, og jeg var 40,« lød det fra Biden med en slet skjult henvisning til, at den nu 80-årige præsident ikke er helt ung længere.

Det, der udspillede sig på South Lawn torsdag, er ikke gået ubemærket hen på sociale medier. Specielt ikke i konservative kredse.

Her bruges der hårde gloser mod den amerikanske præsident.

Blandt andet skriver den konservative klummeskribent på mediet Newsmax Mark Vargas følgende om episoden:

»Biden kommer med en foruroligende kommentar fra Det Hvide Hus om, hvor længe han har kendt Eva Longoria: 'Hun var 17, og jeg var 40.' Og så lader han sine hænder glide langsomt over hendes krop, mens de krammer. Og publikum fuldt af Demokrater griner bare,« skriver han.

Og han er langt fra den eneste, som ser sit snit til at angribe den amerikanske præsident for episoden.

Igen og igen vises situationen i slowmotion-udgaver på sociale medier, mens Biden kaldes en række grove ord.

Episoden er ikke blevet kommenteret fra hverken Biden eller Longoria.

Men der er tydelige tegn på, at det kan blive en beskidt valgkamp.

For skulle Bidens modstander i præsidentvalgkampen 2020, Donald Trump, vinde Republikanernes interne kamp om at blive Bidens førsteudfordrer i 2024, kan det være et forvarsel om, hvad der er i vente.

En række personer på sociale medier affejer nemlig anklagerne mod Biden med, at Donald Trump er endnu værre.

Så er valgkampen i gang.