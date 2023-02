Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den amerikanske stat Missouri vil nu efterforske en kønsskifteklinik for børn og unge i byen St. Louis, efter en tidligere medarbejder og whistleblower anklager stedet for lemfældig omgang med patienter.

Det annoncerer byens senator, Josh Hawley, samt rigsadvokat Andrew Bailey fredag ifølge STL today.

Anklagerne har fået Washington University, hvor klinikken befinder sig, til at melde ud, at man er »bekymret over anklagerne,« og vil igangsætte en undersøgelse af sagen.

I anklagerne mod klinikken fremgår flere lækkede mail fra unge eller deres forældre, der har været ulykkelige eller i vildrede efter medicinsk eller kirurgisk kønsskiftebehandling.

Whistlebloweren bag lækket beskriver i et åbent brev, at de ansatte over en bred kam har »nedtonet de negative konsekvenser« ved behandlingerne og i stedet presset på for at få dem gennemført.

Det skulle angiveligt have resulteret i flere børn og unge, der kontaktede klinikken og for eksempel var »forfærdede« over testosteronets effekt på deres klitoris, der som følge af behandlingen kunne komme til at ligne »en lille penis«.

Hun beskriver også, hvordan en 18-årig kvinde efter en kønsoperation havde skiftet mening og nu betroede en sygeplejerske: 'Jeg vil have mine bryster tilbage.' Pigen var angiveligt 'i en ustabil livssituation', fra 'en ustabil familie' og med tendens til stofmisbrug, da hun som 16-årig besøgte klinikken og fik kønshormoner, så hun kunne blive en dreng. Som 18-årig kom hun tilbage og fik derefter kirurgisk fjernet sine bryster, hvilket hun altså fortrød kort tid efter.

En tendens, der angiveligt skulle gå igen på klinikken, hvor kønsskifte ifølge whistlebloweren blev set som løsningen på en lang række lidelser hos børn og unge. Også i et enkelt tilfælde, hvor der tilsyneladende ikke var tegn på kønsdysfori, lyder det.

Whistlebloweren er den 42-årige kvinde ved navn Jamie Reed, der selv identificerer sig som 'queer' og er gift med en transmand. Hendes arbejde på klinikken bestod blandt andet i at være i kontakt med nye potentielle patienter. Da hun forlod klinikken i 2022, fik stedet ifølge hende 50 henvendelser om måneden – 70 procent af dem var piger, skriver hun.

Hun fortæller i sin beretning, hvordan klinikken aktivt ledte efter 'kønsbekræftende terapeuter', som kunne anbefales til børn og unge – for det krævede nemlig et støttebrev fra en terapeut, før klinikken kunne give behandling. En skabelon til et sådant brev udarbejdede klinikken også, så terapeuterne lettere kunne lave henvisninger, lyder det.

Kønsskiftebehandling har været et kontroversielt emne i den republikanske stat Missouri, hvor man i længere tid har presset på for at forbyde praksissen. De nye anklager kan blive benzin på Republikanernes bål, vurderer mediet STL today.