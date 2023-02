Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag aften blev tre personer dræbt og fem såret, da en gerningsmand begyndte at skyde omkring sig på Michigan State University.

Én af dem, der var til stede på skolen under skyderiet, er 21-årige Jaqueline Matthews.

Hun overlevede heldigvis, og det er faktisk på tragisk vis ikke første gang.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder News Times.

Jaqueline var nemlig den 14. december 2012 til stede på Sandy Hook Elementary School, da 20 elever og seks lærere blev dræbt.

Her måtte den dengang 11-årige Jaqueline gemme sig i et hjørne, mens hun og en masse andre elever kunne sidde og høre skudene fra den 20-årige gerningsmand Adam Lanza.

Den lille pige sad krøllet sammen i et hjørne i så lang tid, at hun i dag får smerter i ryggen, når hun er i stressfyldte situationer.

Efter mandagens masseskyderi på Michigan State University har Jaqueline lagt en video på TikTok, hvor hun netop afslører, at hun også var til stede under Sandy Hook-skyderiet.

I den forbindelse siger hun i videoen:

»Det faktum, at det her er det andet masseskyderi, som jeg nu har gennemlevet og overlevet, er uforståeligt.«

Hun fortæller i øvrigt også, at hun meget sjældent taler om sine oplevelser på Sandy Hook, da skyderiet stadig er et voldsomt traume for hende.