Japans regering planlægger at bygge et hegn for at holde turister væk fra et område nær Fuji-bjerget.

Det oplyser en talsperson fra regeringen til AFP.

Ifølge mediet klager lokale i området over udlændinge, som skaber farlige situationer, når de forsøger at fange det perfekte billede af den snedækkede og Instagram-venlige vulkan.

Det gør turisterne blandt andet ved at stille sig midt ud på den trafikerede bro, Mount Fuji Dream Bridge, lyder det.

I midterrabatten tager de ophold og poserer foran kameraet med den ikoniske turistattraktion i baggrunden.

Derfor venter myndighederne i slutningen af juni at opføre et næsten to meter højt hegn af metalgitter rundt om området.

Sidste måned byggede man en stor sort skærm i en nærliggende landsby for at blokere udsigten til bjerget.

Fuji er med sine 3778 meter Japans højeste bjerg.