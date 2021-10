Storbritannien rapporterer flest daglige covid-19-døde siden marts – samtidig med at en ny smitsom variant vinder frem. Britisk ekspert kræver handling: »Vi står lige nu på kanten af afgrunden.«

Flere engelske intensivafdelinger melder nu om fulde huse og om frygt for ikke at kunne følge med.

Førende repræsentanter for det britiske sundhedsvæsen (NHS) kræver nu, at Boris Johnson iværksætter den såkaldte Plan B. En nødforanstaltning, regeringen har arbejdet med, som skal iværksættes, hvis covid-19 igen truer med at komme ud af kontrol. Den indbefatter blandt andet, at folk igen skal arbejde hjemmefra og indbefatter krav om masker i det offentlige rum.

»Tiden er kommet, hvor Plan B skal implementeres uden tøven. For foretager vi os intet, så risikerer vi at blive opslugt af endnu en covid-19-vinterkrise,« siger Matthew Taylor, direktør for NHS-sammenslutningen, til The Independent.

»Vi står lige nu på kanten af afgrunden – og det er kun midt-oktober. Vi skal være helt utroligt heldige for ikke at ende i en dyb krise i løbet af de næste tre måneder,« siger Matthew Taylor.

Storbritannien er ellers lukket helt op igen efter en af Europas hårdeste og længste nedlukninger. Børnene er igen i skole, folk går på arbejde, og pubber og restauranter har igen åbent som vanligt. Men netop denne hverdag har formodentlig skubbet til den nye, markante smittespredning.

»Smittesprederne er især de helt unge og de ældre, der ikke har villet lade sig vaccinere,« siger erhvervsminister Kwasi Kwarteng til BBC.

Tirsdag døde der 223 med covid-19 i Storbritanien, og der er dagligt registreret mere end 40.000 nye smittede i mere end en uge i træk. På trods af sundhedsvæsenets advarsler nægter Boris Johnsons regering, at endnu en nedlukning er på vej.

Premierminister Boris Johnson er under pres for at indføre den såkaldte Plan B, en nødplan for at forhindre, at covid-19 igen kommer ud af kontrol. Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Premierminister Boris Johnson er under pres for at indføre den såkaldte Plan B, en nødplan for at forhindre, at covid-19 igen kommer ud af kontrol. Foto: TOLGA AKMEN

»Vi vil ikke sanktionere endnu en nedlukning, så enkelt er det,« siger Kwasi Kwarteng, der ikke godtager sundhedseksperternes advarsler om en forestående sundhedskrise.

Boris Johnson står nu med problemer på flere fronter. Briterne var blandt de første i verden til at blive vaccineret, men det betyder også, at det er mere end et halvt år siden, at mange fik deres covid-19-vacciner, og undersøgelser fra både Israel og Storbritannien peger på dalende effekt af vaccinerne efter et halvt år. Israel er for længst i gang med vaccinationsrunde tre.

Briterne er i gang med udrulning af de såkaldte booster-vacciner, men denne gang er det gået meget langsommere end den oprindelige udrulning, og det frygtes, at særligt mange ældre nu er sårbare.

Samtidig stiger smitten mærkbart. En ny variant spreder sig i Storbritannien. Den kaldes A.Y.4.2 og er en mutation af den nu verdensdominerende deltavariant.

Repræsentanter for det britiske sundhedsvæsen kræver handling fra Boris Johnson. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Repræsentanter for det britiske sundhedsvæsen kræver handling fra Boris Johnson. Foto: ADRIAN DENNIS

Det vides ikke, om den nye variant er farligere eller mere modstandsdygtig mod de gængse vacciner. Men den formodes at være mere smitsom.

»I nuværende situation er der ingen grund til panik. Den er muligvis noget mere smitsom end deltavarianten, men ikke på samme katastrofale måde som de tidligere mutationer,« siger Francois Balloux, direktør for University College Londons genetikafdeling.

Eksperter anslår, at A.Y.4.2 er 10-15 procent mere smitsom end deltavarianten. Den blev først fundet i Storbritannien i juli, og den er nu begyndt at udkonkurrere deltavarianten.

Det er ikke sikkert, at A.Y.4.2 vil blive dominerende, men det forlyder, at blandt andet Oxford/AstraZeneca nu arbejder på en booster, der også beskytter mod A.Y.4.2 – noget, chefen for Oxfords vaccinegruppe, Andrew Pollard, hverken ville af- eller bekræfte onsdag på BBC.

Boris Johnson har lovet briterne, at han vil gøre alt for at undgå yderligere nedlukninger. Storbritannien står midt i en forsyningskrise, og en ny nedlukning vil kunne få langvarige konsekvenser for den i forvejen trængte britiske økonomi.

Omvendt så er hans regering gentagne gange blevet beskyldt for at handle for sent, når det gælder covid-19.

Johnson-regeringen vil nu iværksætte en ny kampagne for, at så mange som muligt får den tredje vaccination, før vinteren kommer. Det bliver ikke nødvendigvis en let opgave.