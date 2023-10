Der er drama på kærlighedsfronten i italiensk toppolitik.

Den italienske premierminister Giorgia Meloni skriver på sine sociale medier, at det nu er helt slut mellem hende og partneren Andrea Giambruno.

10 års forhold er slut efter, at Andrea Giambruno har været udsat for stor kritik for påståede sexistiske kommentarer, skriver Sky News.

»Jeg takker ham for de fantastiske år, vi tilbragte sammen, for de vanskeligheder, vi gik igennem, og for at have givet mig det vigtigste i mit liv, som er vores datter Ginevra,« lyder det blandt andet i opslaget.

»Vores veje har været skilt i nogen tid, og tiden er inde til at erkende det. Jeg vil forsvare, hvad vi var, jeg vil forsvare vores venskab, og jeg vil forsvare, for enhver pris, en syvårig pige, der elsker sin mor og elsker sin far, da jeg ikke var i stand til at elske min.«

Herefter slutter opslaget.

Her ses den italienske premierminister med nu ekspartneren Andrea Giambruno og deres datter. Foto: Alessandra Tarantino/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses den italienske premierminister med nu ekspartneren Andrea Giambruno og deres datter. Foto: Alessandra Tarantino/AP/Ritzau Scanpix

Meddelelsen kommer, efter at tv-værten på et italiensk nyhedsprogram, Andrea Giambruno var involveret i kontroverser for kommentarer, der dukkede op i denne uge.

Blandt andet har et tv-show afdækket, at Andrea Giambruno angiveligt bruger et eksplicit sprog, før han lægger an på en kvindelig kollega, og spørger hende: »Hvorfor mødte jeg dig ikke før?«

En dag senere blev endnu en optagelse udgivet, hvor tv-værten tilsyneladende høres prale af en affære og fortælle kvindelige kolleger, at de kan arbejde for ham, hvis de deltager i gruppesex.

Ifølge Sky TG24, nyhedskanalen ejet af Sky Italia, høres Andrea Giambruno også spørge en kollega om han »må røre ved sin 'pakke', mens jeg taler med dig?«

Andrea Giambruno Foto: Yara Nardi/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Andrea Giambruno Foto: Yara Nardi/Reuters/Ritzau Scanpix

Derefter spørger han angiveligt, om en kollega ved, at han har en affære med en anden på arbejdspladsen, og siger, at hele tv-kanalen allerede ved om det.

»Vi leder efter en tredje deltager. Lad os lave en trekant … måske endda en firkant,« tilføjer han ifølge Sky TG24.

Tv-journalisten var allerede blevet kritiseret bredt i august for tilsyneladende offer-bebrejdende kommentarer efter en gruppevoldtægtssag.



Andrea Giambruno har endnu ikke kommenteret på de seneste kontroverser, der blev offentliggjort i denne uge, og heller ikke på den italienske premierministers opdatering.

Giorgia Meloni sagde i august, at hun ikke skulle dømmes for kommentarer fra sin partner, og at hun fremover ikke ville svare på spørgsmål om hans opførsel.