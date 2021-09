I hele 33 år har Mauro Morandi boet helt alene på øen Budelli i Middelhavet. Han var den eneste indbygger.

Den 82-årige eneboer blev kendt som Italiens Robinson Crusoe på sociale medier, hvor mere end 80.000 mennesker har fulgt hans minimalistisk og ensomme tilværelse. Men den tid er nu slut.

Efter mange års kamp med havparkmyndigheder, der vil gøre øen til et miljøobservatorie., accepterede Morandi i maj sin skæbne, skriver CNN.

Men han var ikke nervøs for, hvordan det vil være at komme tilbage til en verden med mennesker og moderne teknologi overalt, fortalte han til mediet.

Det går da også ret godt i den civiliserede verden, forklarer han senere.

»Jeg er glad, og jeg har genopdaget fornøjelsen ved at leve det gode liv og nyde dagligdagens bekvemmeligheder,« siger han.

Ved at bruge sin pension fra sit tidligere liv som lærer, har han købt sig en lejlighed med al den luksus, han manglede før.

Herunder kan du se et billede fra den.

Sådan ser hans hus ud, der ligger i La Maddalena. Foto: CNN Vis mere Sådan ser hans hus ud, der ligger i La Maddalena. Foto: CNN

Efter mange års ensomhed er han også ivrig efter at tale med mennesker, udveksle synspunkter og sende fotos og kommentarer på sociale netværk for at interagere med verden. Han har også nedskrevet sine erindringer.

»Jeg er det levende bevis på, at et andet nyt liv er muligt. Du kan altid starte forfra, selvom du er over 80, for der er altid nye ting, du kan opleve, en helt ny verden,« siger han til CNN.

Det bedste ved at komme tilbage er dog, at han nu kan spise al den fisk, han har lyst til. Han måtte nemlig ikke fange og spise fisk på øen.