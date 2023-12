Italienere har demonstreret, efter at en 22-årig kvindelig studerende angiveligt blev dræbt af sin ekskæreste.

På tværs af Italien gik titusindvis af mennesker lørdag på gaden for at demonstrere over vold mod kvinder.

Det skriver mediet BBC.

Demonstrationerne kom i kølvandet på drabet på den kvindelige universitetsstuderende Giulia Cecchettin tidligere på måneden.

22-årige Cecchettin blev angiveligt tæsket ihjel af sin ekskæreste kort før sin afsluttende eksamen.

Hun forsvandt 11. november. Få dage efter kunne man på en offentliggjort overvågningsvideo tilsyneladende se hendes ekskæreste tæve hende på en parkeringsplads.

Senere blev hendes lig fundet i en grøft.

Lørdag markerede hendes far, Gino Cecchettin, dagen ved at opfordre til strukturelle ændringer i samfundet.

- Intet kan bringe Giulia tilbage, men jeg vil have, at der skal komme gode initiativer ud af hendes død, lød det ifølge BBC til demonstranter ved Universitetet i Padova.

Bare i år er 106 kvinder blevet dræbt i Italien. 55 af drabene blev angiveligt begået af en partner eller ekspartner, skriver BBC.

Italiens præsident, Sergio Mattarella, sagde lørdag i en udtalelse, at den seneste tids dramatiske historier i medierne har tvunget landet til at se sig selv i øjnene.

- Et humant samfund, der stræber efter at være civiliseret, kan ikke acceptere eller tåle denne serie af angreb og drab på kvinder, sagde han.

Cecchettins ekskæreste blev anholdt tidligere på måneden nær Leipzig i Tyskland efter en international menneskejagt.

Giorgia Meloni, Italiens første kvindelige premierminister, har ifølge BBC udtrykt forargelse over landets historik med vold mod kvinder begået af partnere eller ekspartnere.

Hun har lovet at indføre et uddannelsesforløb i landets skoler, der skal bekæmpe, hvad der ifølge hende er Italiens allestedsnærværende kvindefjendske vold.

/ritzau/