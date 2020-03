Indbyggerne i coronaramte områder opfordres til at begrænse bevægelse. Svømmehaller og skisportscentre lukkes.

Italien beder folk undgå ind- og udrejse af Lombardiet og 11 andre provinser, der er ramt af coronavirus.

Det viser et udkast til et dekret, der ventes underskrevet af regeringen senere lørdag.

Alene Lombardiet har over ti millioner indbyggere. Her ligger blandt andet storbyen Milano.

Indbyggerne i de områder, som dekretet gælder, opfordres til kun at bevæge sig rundt for at opfylde helt basale arbejdsbehov eller i nødstilfælde.

Skoler i Lombardiet og de 11 provinser holdes lukket frem til 3. april.

Al orlov og ferie for de ansatte i sundhedssektoren bliver inddraget, fremgår det af udkastet til dekretet.

Italienske myndigheder planlægger at lukke blandt andet skisportssteder, museer og skoler i de coronaramte områder.

/ritzau/Reuters