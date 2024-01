Klædt i civilt tøj – hvor en har hijab på, en anden sygeplejersketøj, en tredje skubber en kørestol og en fjerde bærer et barnesæde – trængte en gruppe israelske specialstyrker ind på Ibn Sina-hospitalet på Vestbredden tirsdag.

Ved første øjekast ligner gruppen civile. Men videoovervågning fra hospitalet, der lige nu florerer på sociale medier, viser et andet billede.

For i hænderne har gruppen store geværer med magasiner og kikkertsigte.

Nu fortæller både israelske og palæstinensiske myndigheder, at tre unge palæstinensiske mænd blev dræbt i aktionen på Ibn Sina-hospitalet.

Det skriver CNN og AP.

De palæstinensiske myndigheder skriver i en pressemeddelelse, at de tre mænd var en del af brandvæsenet i Jenin.

På den anden side skriver de israelske myndigheder, at de tre var terrorister fra Hamas og Islamisk Jihad. Den israelske minister for national sikkerhed, Itamar Ben Gvir, omtaler drabene på X:

»Jeg lykønsker og styrker flådekommandoen for politiet for denne imponerende mission i går aftes, som de udførte sammen med IDF (israelske militær, red.) og Shin Bet (Israels interne efterretningstjeneste, red.) i flygtningelejren i Jenin, der førte til drabet på tre terrorister,« skriver ministeren.

Ligeledes oplyser det israelske militær, at en af de dræbte skulle være med til at planlægge et forestående angreb på Israel i stil med terrorangrebet 7. oktober.

Hospitalsdirektøren fortæller, at der ikke er tegn på, at der har været en skudveksling, hvilket tyder på, at det har været et målrettet angreb.

Det har ikke været muligt for B.T. at verificere videoen.

Siden 7. oktober, hvor terrororganisationen Hamas angreb Israel, har israelerne invaderet Gazastriben, hvor over 25.000 ifølge de lokale sundhedsmyndigheder er blevet dræbt.