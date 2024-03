Israel har ændret i teksten på sit bidrag til Eurovision, fordi sangen "October Rain" var politisk.

Israel får lov til at deltage i årets Eurovision, efter at landet har ændret i sangteksten.

Det oplyser Israels statsejede tv-kanal Kan.

European Broadcasting Union (EBU), der står bag Eurovision, har torsdag godkendt den nye sang med titlen "Hurricane".

"Hurricane" har samme melodi som det tidligere bidrag "October Rain". Og sangen bliver stadig sunget af 20-årige Eden Golan.

Ifølge Kan handler "Hurricane" om en ung kvinde, der kommer ud af en personlig krise.

En ændring af sangteksten var nødvendig, hvis Israel ville deltage i Eurovision, fordi EBU vurderede, at sangen var politisk.

Flere af linjerne i "October Rain" henviste ifølge EBU til Hamas' angreb på Israel den 7. oktober.

Sangen indeholdt blandt andet linjer som "Der er intet luft tilbage at indånde" og "De var alle gode børn, hvert og et af dem".

På Eurovisions hjemmeside fremgår det, at sangkonkurrencen ikke er en politisk begivenhed.

Alle deltagerlandene har selv ansvaret for, at den udsendte delegation overholder Eurovision-reglerne og "under ingen omstændigheder" politiserer begivenheden.

Derfor bad Kan sangskriverne om at ændre i teksten, men samtidig bevare deres kunstneriske frihed.

Tv-kanalen har tidligere meddelt, at den foretog ændringerne på anmodning fra Israels præsident, Isaac Herzog.

- Præsidenten understregede, at særligt i denne tid, hvor de, der hader os, forsøger at tilsidesætte og boykotte staten Israel fra enhver scene, må Israel gøre sin stemme gældende, holde sit hoved højt og hejse sit flag i ethvert verdensforum. Særligt i år, lød det fra Kan.

Den nye sang bliver offentliggjort på søndag i en særlig udsendelse på den israelske tv-kanal.

/ritzau/