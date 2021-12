Den voldsomt populære Netflix-serie Squid Game er nu blevet til virkelighed.

Det er den amerikanske internetstjerne Mr. Beast, der står bag, og han har brugt intet mindre end 3,5 millioner dollar svarende til omkring 23 millioner danske kroner på at genskabe spillet med hjælp fra en virksomhed, der laver mobilspil.

Det skriver Independent.

»Jeg har genskabt hver eneste del af Squid Game i virkeligheden,« siger Mr. Beast, der har over 76 millioner abonnenter på YouTube.

I Netflix-serien følger man gældsramte deltagere, der forsøger at løse børnelege - såsom 'rød mand stå, grøn mand gå' - for at vinde et pengebeløb stort nok til at kunne få en bedre fremtid.

Men hvis det ikke lykkes, betaler deltagerne med deres liv. Den del af spillet har Mr. Beast dog valgt at skære fra.

Konkurrencen har fundet sted, men i stedet for at komme til skade eller miste livet, blev deltagerne belønnet med et pengebeløb som tak for deres deltagelse.

»Hver spiller har et apparat på dem, som 'popper', når deltageren er ude,« lyder forklaringen.

456 personer valgte at deltage i legene, og vinderen kunne gå hjem med 456.000 amerikanske dollar svarende til tre millioner danske kroner.