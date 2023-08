Han tæskede en seksårig pige ihjel, og i nat dansk tid blev han henrettet.

Delstaten Missouri gennemførte natten til onsdag dansk tid henrettelsen af 45-årige Johnny Johnson i Bonne Terre.

Tidligere havde guvernør Mike Parson ifølge ABC News afvist en anmodning om nåde fra Johnny Johnson, som i 2002 tævede en seksårig pige, Casey Williamson, ihjel.

Casey Williamsons mor havde været bedste venner med Johnny Johnsons storesøster i barndommen og havde endda ageret babysitter for ham.

Da Johnson dukkede op til en grillfest hos Williamson-familien, lod man ham overnatte på en sofa.

Næste morgen lokkede Johnny Johnson imidlertid pigen ud til en forladt fabrik. Her forsøgte han at begå seksuelt overgreb på den seksårige pige, som imidlertid skreg og forsøgte at vriste sig fri.

Johnny Johnson dræbte Casey Williamson med en mursten og en større sten og vaskede sig herefter i en flod i nærheden.

Casey Williamsons lig blev fundet begravet under sten, og Johnny Johnson tilstod forbrydelsen senere samme dag.

Johnny Johnson blev henrettet i Missouri tirsdag den 1. august 2023. Vis mere Johnny Johnson blev henrettet i Missouri tirsdag den 1. august 2023.

I en anmodning om nåde påpegede Johnny Johnsons advokater, at Casey Williamsons far er modstander af dødsstraf.

Andre pårørende opfordrede dog guvernør Mike Parson til at lade henrettelsen gennemføre.

»Fjern denne trussel fra vores tilstedeværelse. Send det budskab, at det ikke er i orden at terrorisere og myrde et barn,« lød det fra en tante, Della Steele, til guvernøren.

Den indstilling valgte Mike Parson at følge, og Johnny Johnson døde kl. 18.33 lokal tid efter dødelig indsprøjtning.

Det er den fjerde henrettelse i Missouri i år og den 16. i USA i 2023.