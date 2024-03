Russiske myndigheder har stort set opgivet at redde en række minearbejdere, der i over en uge har været fanget i en af Ruslands største guldminer.

Minearbejderne, der arbejdede i Pioneerminen – en af verdens største guldminer – blev fanget i minen efter et jordskred mandag 18. marts.

Men efter i flere dage at have forsøgt at redde medarbejderne er størstedelen af redningsaktionerne nu indstillet. Det oplyser det statsdrevne nyhedsbureau Tass.

Arbejdet er blandt andet blevet indstillet, fordi man frygter, at der kan ske yderligere jordskred i minen, der kan ende med at indespærre redningspersonalet, lyder det.

Det er stadig ikke lykkes at etablere kontakt med minearbejderne, hvorfor man heller ikke ved, om de stadig er i live. Statsmediet Tass har dog citeret en unavngiven kilde i redningstjenesten for at minearbejderne sandsynligvis er druknede.

Jordskreddet skyldes formentlig, at der er store vanddepoter tæt på minen. Det skriver Moscow Times.

Vandet er formentlig brudt igennem ind til minen, hvilket har resulteret i jordskreddet, og dermed at de 13 minearbejdere blev fanget.

Chefen for mineselskabet er ifølge Moscow Times blevet sigtet for brud på sikkerhedsreglerne, da politiet mener, at han har været bevidst om de store vanddepoter tæt på minen uden at dræne området tilstrækkeligt.

Guldminen Pioneer, der ligger i det østlige Rusland, er en af verdens største guldminer.