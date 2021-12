Skandale efter skandale ruller ind over Boris Johnson, der nu virker rådvild, isoleret og latterliggjort. Det store spørgsmål er, om han kan blive siddende?

Endnu et lækket billede rider nu premierministeren som en mare. Denne gang er det et billede fra haven i Downing Street 10, der viser ham med sin kone og 15 af de nære ansatte. Flere af dem sidder i skjorteærmer, for det er en varm majdag. Der er vin på bordet, og de fotograferede ser ud til at hygge sig.

Problemet er bare, at billedet er taget i maj 2020, hvor England var i en hård lockdown, og premierministeren havde beordret, at ingen måtte omgås andre end egen husholdning socialt og så vidt muligt skulle holde sig hjemme.

Mandag morgen forsøgte Dominic Raab at komme Boris Johnson til undsætning med en forklaring:

»Jeg ved, hvor hårdt de arbejdede i Downing Street 10 de dage. Det, vi ser på billedet, er en masse udkørte mennesker, der får sig en drink efter fyraften,« siger vicepremierminister Dominic Raab til BBC.

Desværre modsagde denne forklaring Downing Streets egen om, at billedet netop er taget i arbejdstiden. Forvirringen nåede nye højder, da en regeringstalsmand senere skulle forsøge at forklare denne modsætning:

»Mødet fandt sted efter arbejde, men det var et arbejdsmøde, fordi de ansatte diskuterede deres arbejde.«

Dette, sagde talsmanden, forklarer også, at der var vin på bordet, fordi der ingen regler er om alkohol efter arbejde – selv om det altså ifølge Downing Street stadig var en slags arbejde.

Monty Python kunne vel ikke have skrevet det meget mere knudret, og denne komiske forklaring er bare mere benzin på bålet. For der er blevet lækket andre kompromitterende billeder. Et, der viser Boris Johnson som vært for en julequiz for de ansatte midt i sidste vinters lockdown, og en famøs video, hvor Boris Johnsons rådgiver laver grin med nedlukningsreglerne i forbindelse med en julefrokost midt i lockdown – hun har siden trukket sig.

Men det har Brexit-minister lord Frost også. Manden, der i årevis har forhandlet Brexit med EU, og som Boris Johnson har givet kælenavnet 'The Great Lord Frost', er af mange blevet set som en helt afgørende støtte til premierministeren.

»Brexit er nu sikret, og regeringens opgave nu er at levere på de muligheder, det giver os. Du kender til mine bekymringer omkring den retning, vi nu bevæger os,« skrev lord Frost til Boris Johnson i sit afskedsbrev.

Premierministeren skulle ifølge kilder tæt på ham være ulykkelig over sin tætte allieredes afsked, og det isolerer ham yderligere i regeringskabinettet.

I det hele taget ligner Boris Johnson ikke længere den vinder, han slog sig op på at være. Allerede før han blev premierminister, mødte han skarp kritik. Blandt fra sin tidligere arbejdsgiver på The Daily Telegraph, Max Hastings, der kaldte ham en doven charlatan, der ikke var værdig til jobbet som premierminister. Max Hastings fyrede i 1980erne Boris Johnson, fordi Boris 'fandt på historier og bevidst forvrængte fakta'.

Det er lidt den fornemmelse, mange briter sidder tilbage med i dag. Boris Johnson lovede dem guld og grønne skove post-Brexit. I stedet sidder Storbritannien fast i tilsyneladende uløselige forhandlinger med EU. Der er akut varemangel i mange britiske byer og mere end 150.000 covid-19-døde.

Værre endnu, så virker det ikke, som om der er noget, der bare minder om enighed om retningen herfra i regeringen. Sidste uge stemte 100 konservative parlamentarikere åbent mod Boris Johnson.

Det kan virke nærmest uforståeligt, at det er den samme Boris Johnson, som for præcis to år siden fejede al modstand af banen og sikrede sig et absolut flertal i parlamentet på imponerende 83 mandater. Han har siden vist sig som en nærmest Houdini-agtig mester i at sno sig ud af umulige situationer.

Sidst han var rigtig presset, blev han reddet af, at briterne blev de første i verden til at lancere en covid-19-vaccine. Han har brug for et lignende held for at sno sig ud af denne kattepine.