Tesla- og SpaceX-ejer Elon Musk fraråder USA at sende flere penge til Ukraine, som er invaderet af Rusland.

Han tror ikke på, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, nogensinde kommer til at tabe krigen.

Det sagde han tirsdag i en samtale med den republikanske senator Ron Johnson på X, hvor han også diskuterede dødsfaldene på ukrainsk side.

»Folk dør hver dag,« sagde han om krigen og bemærkede at dødsfaldene »bør have et formål.«

Det mener han tilsyneladende ikke, at de lige nu har.

»Som du siger, så er der ingen chance for, at Putin taber krigen. Hvis han bakker ud, bliver han slået ihjel.«

Udtalelsen kommer dagen efter, at det demokratisk ledede senat i USA lagde op til endeligt at vedtage en hjælpepakke på næsten 100 milliarder dollar til Ukraine, Israel og Taiwan. Der er tvivl om, hvorvidt pakken bliver vedtaget i Repræsentanternes Hus, som er ledet af Republikanerne.

Senator Ron Johnson, som er imod at sende flere penge til Ukraine, var enig i Musks spådom.

»Vi bliver alle nødt til at forstå, at Vladimir Putin ikke komme til at tabe den her krig,« sagde han ifølge The Independent.

Han tilføjede, at Ukraine ikke har det fornødne mandskab til at tage kampen op.

»Den gennemsnitlige alder på en ukrainsk soldat lige nu er 43 år.«

Rusland invaderede Ukraine i 2022. I Ukraine valgte man, trods landet er væsentligt mindre end Rusland, at tage kampen op mod Putins tropper.

Siden har de to parter været i krig, og undervejs har Ukraine modtage støtte for milliarder af kroner fra NATO-landene. Danmark har for nylig indgået en aftale om at sende adskillige F-16-kampfly til landet.

Volodymyr Zelenskyj har plæderet for, at vestlige lande bør sende endnu flere penge.