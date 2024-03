For to år siden gjorde politiet et uhyggeligt fund i et af Hawaiis mest eksklusive kvarterer.

Først nu får den uhyggelige sag sin afslutning.

I marts 2022 fandt politiet 73-årige Gary Rubys forrådnede lig i et badekar, hvor det var blevet dækket med cement og kaffegrums i et forsøg på at begrænse stanken og skjule forbrydelsen.

Det skete, efter at Gary Rubys bror havde slået alarm efter ikke at have hørt fra ham i ugevis.

Broren kunne samtidig fortælle politiet, at Gary i en mail havde fortalt ham om sin nye kæreste, Juan, som var markant yngre end ham selv.

Mandag erkendte selvsamme ekskæreste – Juan Tejedor Baron – drabet, skriver nyhedsbureauet AP. Det kom også frem, hvorfor han slog sin 50 år ældre kæreste bestialsk ihjel.

Ifølge retsdokumenterne dræbte den i dag 25-årige colombianer Juan Tejedor Baron sin daværende kæreste, fordi han havde planer om at overtage Gary Rubys bil og luksusejendom i Loa Ridge-kvarteret i Honolulu.

En bolig, Gary Ruby i 2020 havde betalt omkring 15 millioner kroner for.

Juan Tejedor Baron slipper for en livstidsstraf som en del af den aftale, han har indgået med anklagemyndigheden. I stedet skal han afsone en fængselsdom på mindst 20 år.

Han blev i sin tid anholdt af politiet i den californiske by Anaheim ombord på en bus, der var på vej mod Mexico.