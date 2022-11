Lyt til artiklen

Polens premierminister har indkaldt til hastemøde i landets sikkerhedsråd.

Det oplyser regeringens talsperson, Piotr Müller, på Twitter og forklarer, at det skyldes en »krisesituation«.

Det sker efter en dag, hvor russiske missiler har regnet ned over store dele af Ukraine.

Herunder områder nær grænsen til Polen.

Nyhedsbureauet AP skriver samtidig, at en højtstående amerikansk efterretningsofficer siger, at russiske missiler har ramt ind over grænsen i Polen, hvor to har mistet livet.

Nyhedsbureauet AFP skriver efterfølgende, at Pentagon, USA's forsvarsministerium, er i gang med at undersøge meldinger.

Polen er som bekendt et NATO-land.

Store polske medier, som Fakt og Super Express, spekulerer også i, at krisemødet har med netop dette at gøre. Det er dog ikke bekræftet på nuværende tidspunkt.

Polske medier berettede tidligere i dag, at to personer havde mistet livet i en eksplosion i en polsk landby, Przewodow, nær grænsen til Ukraine.

Estlands udenrigsministeriums officielle Twitter-profil kalder meldingerne »bekymrende«.

»Vi arbejder tæt med Polen og andre allierede. Estland er klar til at forsvare hver en tomme af NATO-territorie. Vi står i fuld solidaritet med vores tætte allierede, Polen.«

Hårdere lyder ordende fra Letlands forsvarsminister, Artis Pabriks:

»Det kriminelle russiske regime affyrede missiler, der ikke kun ramte ukrainske civile, men også landede på NATO-territorie i Polen. Letland står med vores polske venner og fordømmer denne forbrydelse,« skriver han på Twitter.

Michael McFaul, USA's ambassadør til Polen i 2012-2014, tweeter:

»Venter spændt på Kremls forklaring på det russiske angreb mod Polen i dag. Med vilje eller et uheld? (Begge dele er selvfølgelig skidt),« skriver han om de ubekræftede meldinger.