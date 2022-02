Bibhu Prakash Swain er formentlig en af Indiens største bedragere. Han har giftet sig med mindst 18 kvinder, før han endelig blev anholdt, kun uger før han skulle giftes med to mere.

Den 67-årige mand gennemtrawlede hjemmesider med kvinder, der søgte ægteskaber. Han udgav sig for at være en 51-årig læge, og han formåede at overtale professorer, advokater og læger over hele landet til ægteskab, siger politiet.

Han fortalte kvinderne, at hans løn var høj, og han brugte falske identifikationspapirer.

»Han gjorde det primært for at få fingrene i deres penge, og så selvfølgelig noget seksuel tilfredsstillelse,« siger politimanden Sanjiv Satpathy til nyhedsbureauet AFP.

Satpathys hold anholdt Swain for nylig efter at have været i hælene på ham i flere måneder. De havde opdaget hans forskellige identiteter, bankkonti og planerne om to bryllupper i februar og marts måned.

»Han var altid meget overbevisende,« sagde Satpathy. »Han gik kun efter enlige, enker eller skilte kvinder sidst i 40erne.«

Efter få dages ægteskab ville Swain låne af den nye kones penge eller smykker, til en uforudset udgift.

Så gik han videre til en ny kvinde.

Politiet mener, at Swain har giftet sig mere end 18 gange.

De gennemgår nu hans mobiltelefoner, hvor han har gemt sine koners telefonnumre. De bliver kaldt Madam Delhi, Madam Assam eller Madam Uttar Pradesh, opkaldt efter det sted, de boede.

Politiet kom på sporet af Swain og fandt ud af, at han levede mange dobbeltliv, efter at en kone på 48 år blev mistænksom. Hun opdagede, at han allerede var gift med mindst syv andre kvinder.

Swain blev født i en lille landsby i Odisha. Han blev gift for første gang i 1978 og har tre børn. To af dem er blevet læger og én tandlæge.

Han var selv laboratorietekniker. Da han blev uvenner med sin familie, flyttede han til Bhubaneswar. Der begyndte han at introducere sig selv som læge, og det var der, han giftede sig for anden gang med en læge i 2002.

»Siden har han brugt forskellige navne, men han har altid introduceret sig selv som læge eller professor, mens han søgte efter brude online,« siger Satpathy, som nu leder efter medskyldige.

Ifølge avisen The Hindustan Times så er han bestemt ingen 'Don Juan'. Han er kun 1,6 meter høj, og avisen rapporterer, at han har giftet sig med mindst 27 kvinder i ti forskellige stater.

Han har snydt 13 banker for 10 millioner rupees (næsten 900.000 danske kroner) med 128 forfalskede kreditkort.