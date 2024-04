I Mellemøsten er styrke det sprog, man taler.

Og derfor har Israel ikke råd til at forholde sig passive efter Irans angreb sent lørdag aften.

Det fortæller B.T.s mellemøstkorrespondent, Jotam Confino.

»Hvis Israel tillader, at Iran angriber så voldsomt uden at svare igen, kommer de til at fremstå meget svage,« siger han og tilføjer:

B.T.s mellemøstkorrespondent befinder sig i Israel, der blev angrebet af Iran lørdag sen aften.

»Israel har ikke råd til det. Hverken stolthedsmæssigt, men også i forhold til at afskrække Iran fremover, så der ikke kommer flere angreb.«

Sent lørdag aften sendte Iran hundredvis af droner og missiler mod Israel som gengæld for angrebet mod et iransk konsulat i Syrien 1. april, Iran mener Israel står bag.

Israel har siden oplyst, at man afværgede 99 procent af angrebet, ligesom ingen menneskeliv gik tabt.

»Stemningen gik fra at være utrolig nervøs og stressende til en følelse af eufori. Der er en 'vi kan det hele-følelse', og Israel ser det som en succes. Men det betyder ikke, at der ikke kommer et modangreb,« siger Jotam Confino, der selv befinder sig i Israel.

Søndag eftermiddag holder det israelske krigskabinet møde om, hvordan man vil reagere på angrebet, skriver The New York Times.

Nu handler det bare om, hvordan – og hvornår – Israel vil svare tilbage.

Og her er det vigtigt, at man lukrerer på det momentum, Israel har som følge af gårdagens angreb, forklarer Jotam Confino:

»Der er sympati med Israel efter angrebet. Vi skal nærmest tilbage til 7. oktober for at se den støtte, man modtager lige nu fra mange verdensledere. Derfor er det vigtigt at finde en klog løsning frem for en hurtig en af slagsen,« siger han.

USA har allerede været klare i mælet om, at man ikke ønsker en eskalering af konflikten i Mellemøsten.

Søndag har den amerikanske præsident, Joe Biden, fortalt Israels præsident, Benjamin Netanyahu, at man ikke har tænkt sig at deltage, hvis Israel igangsætter en modoffensiv mod Iran, skriver Reuters.

»Det er vigtigt, at Israels modangreb bliver i en sådan størrelse, at amerikanerne rent retorisk vil støtte det. Det værste, der kan ske, er, hvis Israel angriber Iran og civile bliver dræbt. Det vil USA ikke støtte.«

