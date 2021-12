En mand kom med en højst overraskende bemærkning, da han juleaftensdag var live igennem i en juleudsendelse.

Fredag deltog præsident Joe Biden og hans hustru Jill Biden i et årligt tv-transmitteret julearragement i Det Hvide Hus.

North American Aerospace Defense Command (NORAD) tracker julemandens færd, og imens disse løjer står på, kan seerne ringe ind og tale direkte med præsidenten.

Det fik en mand chancen for, og han benyttede sin taletid med præsidenten på en noget usædvanlig måde.

Efter at præsidenten og manden havde ønsket hinanden en god jul, afsluttede manden samtalen med ordene:

»Merry Christmas og Let's go Brandon.«

Den sidste del af bemærkningen vækker opsigt i amerikanske medier, for netop den frase er blevet et kendt politisk slangudtryk i USA.

Lets Go Brandon betyder slet og ret 'Fuck Joe Biden'.

Udtrykket opstod 2. oktober 2021 under et speedwayløb i Talledega, Alabama.

Journalisten Kelli Stavast var i færd med at interviewe speedwaykøreren Brandon Brown, da publilkum begyndte at råbe 'Fuck Joe Biden', noget, der angiveligt er udbredt at råbe ved visse amerikanske sportsbegivenheder.

Kelli Stavast må have haft svært ved at høre, hvad der blev råbt, for i udsendelsen sagde hun, at tilskuerne råbte 'Let's Go Brandon'.

Det var der mange der morede sig over.

Udtrykket 'Let's Go Brandon' er blevet brugt vidt og bredt af komikere, rappere, Trump-tilhængere og andre på internettet - og på den måde er udtrykket blevet et standardsynonym for 'Fuck, Joe Biden'.

Om den 79-årige præsidenten og hans 70-årige hustru også ved, hvad udtrykket betyder, hensvæver lidt i det uvisse.

Jill Biden grinede let, da tv-seeren sagde Let's Go Brandon, og Joe Biden svarede højst overraskende.

»Jeg er enig. Let's Go Brandon'.

Episoden kan ses i videoen øverst i artiklen.