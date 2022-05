Der er diskolys, festmusik og masser af glade mennesker.

De danser, krammer og nyder, at de er samlet et sted med tusinder af andre ligesindede.

Ja, stemningen er ikke til at tage fejl af på de YouTube-videoer, der er lagt op fra årets store Gay Pride Maspalomas på Gran Canaria fra tidligere i maj.

Men i disse dage spekulerer både spanske medier og myndigheder i, om det faktisk er denne begivenhed, som har været med til at sprede abekopper ud over store dele af Europa.

I begyndelsen af maj samledes op mod 80.000 mennesker på Gran Canaria til den årlige Pride. Spanske medier skriver nu, at landets store abekopper-udbrud formentligt startede her.

Før vi overhovedet ser nærmere på den store Gay Pride på Gran Canaria, er det dog først og fremmest vigtigt at understrege én ting:

Smitteudbruddet har intet at gøre med de mange festdeltageres seksuelle overbevisning.

»Det handler om det sociale. Det ser ud, som om udbruddet her er opstået under en større festival, hvor mange tusinde mennesker har været samlet og har haft tæt fysisk kontakt med hinanden. Ikke nødvendigvis seksuelt. Men det handler altså ikke om folks seksuelle orientering,« understreger Karen Angeliki Krogfelt, der er professor i medicinsk mikrobiologi ved Roskilde Universitet.

Den store Gay Pride-festival på Gran Canaria begyndte 5. maj 2022, da tusinder af LGBT+-personer valfartede til den solrige ø.

Selv anslår organisationen bag, at cirka 80.000 nåede at deltage i festivalen, der kørte frem til 15. maj.

I de ti dage blev der altså festet på den kanariske ø, og særligt tiltrækker ét sted særligt de store menneskemængder om aftenen:

Yumbo Centre.

»Yumbo-centeret er egentlig et relativt stille shoppingcenter om dagen, men så eksploderer det om aftenen. Der er kæmpe fest, og hele året rundt tiltrækker det mange homoseksuelle, hvilket selvfølgelig også er tilfældet under priden,« fortæller Kenneth Bo Jørgensen, der driver hjemmesiden Guide til Gran Canaria.

Yumbo Centret i Gran Canaria, hvor der især festes løs under den årlige pride. Vis mere Yumbo Centret i Gran Canaria, hvor der især festes løs under den årlige pride.

Af samme grund nævnes Yumbo Centre derfor lystigt i de spanske medier disse dage, som det sted, hvorfra abekopperne har spredt sig fra Spanien og ud i flere europæiske lande.

Efter Gay Pride-festivalen har Spanien konstateret en lang række tilfælde af abekopper, men i første omgang lød historien, at det var udsprunget af en sauna i Madrid, hvor homoseksuelle mænd mødes.

Søndag kunne Enrique Ruiz Escudero fra Madrid-regionens sundhedsministerium dog fortælle, at man retter sit fokus på De Kanariske Øer.

Flere af dem, der er smittede fra saunaen i Madrid, har nemlig været til Gay Pride på Gran Canaria.

»Hvis vi kigger på datoerne for festen på De Kanariske Øer, så ligner det, at smitten begyndte der og senere kom til saunaen i Madrid,« sagde han søndag.

Gay Pride Maspalomas er blevet afholdt i 20 år, og de mange tusinde deltagere kommer fra rundt omkring i verden.

Sammenhængen passer også med, at man i flere europæiske lande har smittetilfælde – eksempelvis i Danmark og Italien – hvor den smittede har været på Gran Canaria.

Flere udenlandske medier, herunder NBC News, skriver også, at flere europæiske myndigheder har et særligt fokus på den såkaldte fetish-festival Darklands i belgiske Antwerpen, hvor der også har været konstateret abekopper blandt flere deltagere.