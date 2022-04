En mand, der flygtede til USA fra Colombia efter mordet på sin egen kone i 1994, blev onsdag anholdt i Massachusetts.

William Hernando Usma Acosta på i dag 61 år havde boet i Somerville, Massachusetts under aliasset Carlos Alberto Rendon, efter han var kommet ulovligt ind i USA i 1995, lyder det fra myndighederne. Det oplyser FBI i en pressemeddelelse.

»Mordet var resultatet af en voldsepisode i hjemmet, hvor Usma Acosta skød og dræbte sin kone Laura Rose Agudelo, og derefter skød han sin datter, mens hun forsøgte at hjælpe sin mor,« står der i FBI-meddelelsen.

Datteren overlevede skudepisoden. Men kort efter efter drabet flygtede William Hernando Usma Acosta fra sit hjemland Colombia, hvorefter han blev efterlyst via Interpol.

Sådan så William Hernando Usma Acosta, da man første gang efterlyste ham. Foto: FBI Vis mere Sådan så William Hernando Usma Acosta, da man første gang efterlyste ham. Foto: FBI

I 1996 blev Usma Acosta dømt in absentia. Han fik 45 års fængsel på baggrund af anklager om drab, groft drabsforsøg og ulovlig besiddelse af et skydevåben. Hans straf blev senere nedsat til 28 år og seks måneder baseret på nye retningslinjer for strafudmåling.

Og han blev så 25 år senere anholdt på vej på arbejde.

»William Hernando Usma Acosta er en dømt koldblodig morder, der troede, at han kunne unddrage sig retfærdigheden ved at komme ind i USA og skabe en ny identitet for sig selv, så han kunne leve under radaren. Han skal møde retfærdigheden for det, han gjorde, og nutidens anholdelse sikrer, at han vil,« lyder det fra Joseph Bonavolonta, specialagent i FBI.

Usma Acosta blev overført til USAs immigrations- og toldmyndigheds varetægt, efter han blev anholdt. Her blev det også gjort klart, at han havde giftet sig til opholdstilladelse i landet under et andet navn end sit eget.

I 1998 giftede han sig med en amerikansk statsborger og opnåede lovlig, permanent opholdsstatus, mens han boede i Somerville, Massachusetts.