Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En basejumper kommer helt galt af sted under et spring, og den livsfarlige situation bliver fanget på video af en 12-årig dreng.

Vi er i Kane Creek Canyon i Moab, Utah, i thanksgiving-weekenden i sidste uge.

En basejumper – en sport, der handler om at springe ud fra høje positioner – kaster sig med faldskærm ud fra en klippe på godt 120 meter. Og det går helt galt, rapporterer blandt andre KSL

I sidste ende er det dog faktisk faldskærmen, som ender med at redde mandens liv. Men ikke på den måde, som man skulle tro.

Et kraftigt vindstød ser ud til at slå manden og faldskærmen helt ud af kurs, så han hamrer med voldsom kraft ind i klippevæggen.

Formentlig i bevidstløs tilstand fortsætter manden sit frie fald med en faldskærm, som kun delvist er foldet ud.

Men så sker der noget, der formentlig redder mandens liv. Faldskærmen hægter sig fast i klippevæggen og stopper dermed faldet.

Basejumperen hang ifølge et øjenvidne i sin faldskærm i omkring to timer, inden det lykkedes redningsfolk at nå frem og få ham bragt ned på jorden.

Herfra blev manden fløjet med helikopter til hospitalet i kritisk tilstand.