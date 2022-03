I dagevis blev den anset for at være den største trussel mod Ukraines hovedstad, Kyiv.

Men det er efterhånden længe siden, der har været nyheder om den 60 kilometer lange russiske militærkonvoj, der i krigens tidlige dage bevægede sig stille og roligt sydpå.

Og det er der en god grund til, forklarer en førende ekspert.

Konvojen er nemlig mere eller mindre sat ud af spil.

Det fortæller den britiske krigsekspert Lawrence Freedman, der er professor emeritus ved institut for Krigsstudier ved King's College i London, i et nyhedsbrev fra 6. marts.

I nyhedsbrevet gennemgår han krigens udvikling i Ukraine. Og her kommer han ind på konvojen.

»Der er ikke længere tale om en konvoj. Den har ikke bevæget sig i dagevis, og den kommer ingen vegne. Den er fyldt med køretøjer, som er brudt sammen, er blevet forladt eller er blevet angrebet af ukrainske styrker,« skriver Freedman.

Han forklarer, at den tidligere så truende konvoj strækker sig fra et område nær Tjernobyl-atomkraftværket til Anatov-lufthavnen nord for Kyiv. Omkring 60 kilometer. Men:

Konvojen er tydeligt på satelitbilleder. Foto: Maxar Technologies/AFP Vis mere Konvojen er tydeligt på satelitbilleder. Foto: Maxar Technologies/AFP

»Den udgør slet ikke en alvorlig trussel, men er i stedet blevet det ypperste bevis på Ruslands elendige planlægning og grænserne for deres udstyr. Køretøjer er blevet dårligt vedligeholdt og kan ikke køre uden for vejen, fordi de ikke kan bevæge sig i de sumpede landområder,« skriver Freedman.

Han forklarer videre, at konvojen reelt er gået hen og blevet et problem for Ruslands fremmarch.

»Denne 'konvoj' afspærrer en nøglevej for mulige nye russiske tropper lige så effektivt som en sprængt bro, mens den også forhindrer russiske tropper i at få fat i store mængder udstyr og vigtige forsyninger,« skriver Freedman.

Han slår videre fast, at den berygtede konvoj nord for Kyiv langt fra er den eneste russiske konvoj, der er kørt ind i problemer under Ruslands invasion.