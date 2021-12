Fredag åbner den første højhastigheds togbane i Laos. Den forbinder Laos hovedstad Vientiane med Kina.

Linien løber gennem tropiske bjerge - og den er en del af Beijings Belt og Vej Initiativ.

Det er den kinesiske stats planer om at gøre handlen mere tilgængelig ved at bygge havne, jernbaner og andre faciliteter overalt i Asien, Afrika og stillehavsregionen.

De 7,2 millioner indbyggere i det kommunistisk land Laos, havde før i tiden kun lidt over fire kilometer jernbanespor. Det skriver Bangkok Post.

Laos præsident Thongloun Sisoulith (top tv) og Kina præsident Xi Jinping (top th.) vinker, da de virtuelt tager del i åbningen af den nye højhastighedsbane. Foto: STR

Men fra nu vil de slanke røde, blå og hvide tog skære sig vej gennem Laos med op til en hastighed på 160 km i timen. Undervejs passerer togene 75 tunneler, 167 broer og det stopper på 10 stationer.

Ifølge det statslige tv-selskab CCTV har billetter været til salg fra torsdag for strækningen fra Kunming til stationen Mohan på den kinesiske side. Passagertrafik over grænsen til Laos er ikke en mulighed, på grund af den igangværende coronakrise

Passagerer på den laotiske side kan stige ombord fra på lørdag. Men det gælder kun for de, som er vaccineret mod covid-19.

Banens strækning i Laos er på 418 km, og den er bygget med lån fra statslige banker i Kina. Disse lån skal betales tilbage.

Her afslører Laos transportminister Viengsavath Siphandone (th.) og Kinas ambassadør Jiang Zaidong (tv) en bemaling på Lane Xang toget i Vientiane. Foto: AFP PHOTO / LAO NATIONAL tv via AFPTV

Jernbanen mellem Kunming og Vientiane er en del af det store netværk, som engang vil kunne forbinde Kina med lande som Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia og Singapore.

Den er finansieret med 70 procent af den kinesiske stat og 30 procent af den laotiske stat. Jernbanen vil helt sikker give det sydlige Kina adgang til havne og nye eksportmarkeder.

I Laos håber lederne på, at jernbanen vil give ny energi til den ellers isolerede økonomi, ved at skabe forbindelser til markeder så langt væk som Europa.

Men eksperter fra udlandet siger, at de potentielle fordele for Laos - bortset fra at være en kanal for kinesisk handel - forventes at komme med en pris der er så høj, at den er farlig,

Her holder toget klar i Vientiane. Foto: AFP PHOTO / LAO NATIONAL tv via AFPTV

De bemærker, at det kan blive svært for Laos at betale de næsten syv milliarder kroner, de skylder kineserne for jernbanen. De er måske ikke parate til at udnytte den spritnye jernbane.

Den kinesiske udenrigsministers talsmand Wang Wenbin sagde i onsdags, at jernbanen vil være 'et boost for Laos'.

Den laotiske præsident Thongloun Sisoulith forventes at holde virtuelle samtaler med Kinas præsident Xi Jinping fredag den 3. december. De skal begge holde en tale ved indvielsen af banen.

Projektet med den nye jernbane i Laos kan blive en fin forretning, ifølge Bangkok Banks cheføkonom Burin Adulwattane.

»Kina prøver ikke på at få Laos til at gå bankerot . … det er ikke nogen strategi med trojansk heste. Jeg er sikker på, at det vil være en vindvind-situation,« siger han.

»Det er stadigvæk svært at se, hvordan Laos vil skaffe midler til at dække dens megastore gæld til Kina,« siger Greg Raymond fra det Australske Nationale Universitet

»Det gælder for Laos om økonomien . … om den private sektor er parat til at drage fordel af transportsystemet,« siger han til AFP.