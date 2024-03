Vi maler på dem, puster dem, jager dem og spiser dem.

Mange aktiviteter i påsken involverer en helt bestemt fødevare – nemlig æg.

Men hvis man ikke har været ude i god tid i Norge, så skal man lede længe efter dem. Flere norske medier, heriblandt VG, skriver nemlig, at der ikke er æg at finde i supermarkederne.

»Vi siger bare, at hønsene har strejket. Så vi prøver at tage det med humor og håber, at hylderne bliver fyldt op så hurtigt som muligt,« siger Arnt Christian Dovland, som er butiksindehaver i Rema 1000 Vågsbygd, til VG, og tilføjer:

»Folk er klar over, at de er nødt til at komme tidligt for at få æg. Det er en desperat situation, men der har været køer ved vores æggehylder om morgenen på det seneste.«

Det er endda gået så vidt for nordmændene, at de krydser grænsen til Sverige for at finde æg, skriver Dagbladet.

Nortura, der er en af Norges største fødevareproducenter, sagde tidligere på året, at der ville være nok æg til påsken. Men det er altså ikke den virkelighed, som nordmændene står i.

Virksomheden har tidligere forklaret, at manglen på æg skyldes sygdom i Europa og en svag norsk krone, og derfor har flere personer købt norske æg end normalt.