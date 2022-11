Lyt til artiklen

Et over 3.000 år gammelt skelet af en Brydeshval, der blev fundet vest for den thailandske hovedstad Bangkok, er nu blevet registreret som et fossil.

Det fremgår af nyheden i Royal Gazette i onsdags.

Ifølge artiklen i avisen er de 141 registrerede dele af hvalens fossile levn blevet sendt til et museum i Phatum Thani, hvor de skal studeres nærmere. Det skriver Bangkok Post.

BBC skrev i 2020, at skelettet blev fundet tidligt i november i kommunen Am Pang, godt 12 km fra kysten i Samut Sakhon. Det blev udgravet i seks meters dybde.

Skelettet af Brydeshvalen er gravet fri. Foto: Facebook / TOP Varawut Vis mere Skelettet af Brydeshvalen er gravet fri. Foto: Facebook / TOP Varawut

Hele 80 procent af skelettet, inklusive dets ryghvirvler, ribben, finner og et skulderblad blev udgravet i løbet af 2021.

Det anslås at dyret er omkring 3.380 år gammelt. Det viser kulstof 14 dateringer hos et laboratorium i USA.



Resultatet viser, af kommunen Am Pang var en det af havet for over 3.000 år siden. Det forklarer forekomsten af de mange rester af fisk i området.

Ifølge researcheren Marcus Chua fra Singapores nationale universitet, så vil resterne af hvalens fossile levn gøre det muligt for researcherne at finde ud af mere om de forskellige dyr, der levede i Den Thailandske Golf på den tid.