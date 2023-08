Alt er brændt ned i miles omkreds omkring dette ene hus.

Men helt ud til kysten på Maui-øen i Hawaii, står et intakt hus. Det ser nærmest ud som om, at det er blevet bygget efter branden.

Huset står i landsbyen Lahaina, som ellers nærmest ligner efterladenskaberne fra en atomkrig.

Taget ser ud som om, at det er nyt, murene er stadig kridhvide og ved siden af huset holder en bil, der ikke er det mindste brandskadet i kontrast til biler i nærheden, som er helt udbrændte.

Et hus i Lahaina har mirakuløst klaret skovbranden på Maui. Foto: Stephen Lam/San Francisco Chronicle/Ritzau Scanpix Vis mere Et hus i Lahaina har mirakuløst klaret skovbranden på Maui. Foto: Stephen Lam/San Francisco Chronicle/Ritzau Scanpix

Indtil videre har ingen kunne forklare med sikkerhed, hvordan huset har klaret sig igennem den voldsomme brand.

Men overfor Bild kommer Alfred Broemme, der har været leder af brandvæsenet i Berlin, med følgende teori:

»Det er formentligt en hvirvlende vind, der har drevet branden forbi huset. Men selvfølgelig må det pågældende hus ikke være bygget af pap, hvis det skal klare den, for der er utroligt varmt omkring det. Det her er formentligt et massivt hus bygget af sten.«

Han slår fast, at det i hvert fald ikke er mennesker, som har været i stand til at redde huset på den måde.

Kontrasten til alle de andre billeder, der kommer ind fra Maui er ellers slående.

2200 bygninger skulle ifølge Pacific Desaster Center være blevet beskadiget eller helt ødelagt. De første forsigtige skøn lyder på, at det vil koste mindst 40 milliarder kroner at genopføre øens bygninger.

Søndag blev skovbranden på Maui officielt den dødligste af slagsen i USA i mere end et århundrede.

Dødstallet er nu steget til 93, og det ventes at stige markant, da man indtil videre kun har fået gennemsøgt tre procent af katastrofeområdet.

Omkring 1.000 mennesker savnes fortsat i området.