Danmarks nye krav om, at ældre dieselbiler skal have partikelfilter, har allerede ramt flere svenske bilister.

I løbet af godt en måned er 644 bøder blevet uddelt til svenskere, der kørte ind i Danmark, oplyser Miljøstyrelsen til svenske Aftonbladet.

»Jeg synes ikke, det er i orden,« siger svenske Helena Aurell fra Österlen til mediet, efter hun har fået en bøde på 3.000 kroner.

1. oktober 2023 trådte miljøzonereglerne i kraft. Reglerne dikterer, at ældre dieselbiler skal have et partikelfilter påmonteret for at køre ind i såkaldte miljøzoner, der ligger i alle de danske storbyer.

Det koster 1.500 kroner i bøde at overtræde reglerne. Svenske Helena Aurell skal betale to gange 1.500 kroner for at køre frem og tilbage.

Hun blev opmærksom på de nye regler, da hun fik et brev i posten fra danske myndigheder.

»Jeg forstod ikke noget,« siger hun til Aftonbladet og tilføjer, at hun kun fandt begrænset information om de nye regler på nettet.

Transportstyrelsen i Sverige fralægger sig ansvaret for at informere svenskerne om trafikreglerne i andre lande.