En indbrudstyv i USA valgte at begå indbrud i det forkerte hus.

Godt nok var husets ejer ikke hjemme. Men det var til gengæld ejerens to glubske kamphunde.

Og de to hunde af racen pitbullterrier skånede ikke indbrudstyven, da han trængte ind til dem.

I stedet påførte hundene indbrudstyven så alvorlige bid-læsioner, at han ikke overlevede.

Liget af den 21-årige indbrudstyv Alex Binyam Abraha blev kort efter fundet på verandaen af husets ejer, da han om formiddagen vendte hjem til sin ejendom i Newnan syd for Atlanta.

Det skriver blandt andre New York Post.

Ifølge en efterforsker fra det lokale sherifkontor i Coweta County er der beviser for, at det 21-årige dødsoffer nåede at være inde i huset på et tidspunkt.

»Husejeren kender ham ikke, forventede ham ikke og var ikke hjemme på det tidspunkt,« siger efterforskeren Toby Nix.

Den 21-årige indbrudstyv Alex Binyam Abraham døde som følge af hundebid, fastslog en obduktion. Foto: Coweta County Sheriff Vis mere Den 21-årige indbrudstyv Alex Binyam Abraham døde som følge af hundebid, fastslog en obduktion. Foto: Coweta County Sheriff

Politiet forsøger også at få opklaret, hvordan indbrudstyven er kommet frem til gerningsstedet, da der ikke er fundet noget efterladt køretøj i nærheden.

En efterfølgende obduktion af det 21-årige dødsoffer har fastlagt dødsårsagen som hundebid. Alex Binyam Abraham var i forvejen eftersøgt af politiet.

Ifølge lokale medier har kamphundenes dødelig angreb på indbrudstyven ikke udløst sigtelser mod hundenes ejer. Derimod er hundene blevet beslaglagt af politiet og overdraget til det lokale dyreværn, indtil deres videre skæbne bliver besluttet.

Pitbullhunde er forbudt i flere europæiske lande – heriblandt Danmark, hvor racen blev forbudt i 1991.