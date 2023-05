Paetongtarn Shinawatra lyder måske en kende bekendt, i hvert fald for de danskere, der kender lidt til forholdene i Thailand.

Hun er datter af Thaksin Shinawatra, der blev afsat ved et kup i 2006, og niece til hans søster Yingluck Shinawatra, der blev afsat ved endnu et kup i 2014. Begge lever nu i eksil.

Der er altså tale om endnu en generation af den magtfulde klan af Shinawatra-familiemedlemmer.

Og hun er også befolkningens favoritkandidat til at blive den næste premierminister i Thailand ved valget, der afholdes søndag 14. maj i år.

Premierministerkandidaten Paetongtarn Shinawatra (th.) og hendes mand, Pidok Sooksawas, hilste på medierne i onsdags ved pressekonferencen på et hospital i Bangkok i anledning af fødslen af deres søn, Prutthasin Sooksawas. Foto: RUNGROJ YONGRIT Vis mere Premierministerkandidaten Paetongtarn Shinawatra (th.) og hendes mand, Pidok Sooksawas, hilste på medierne i onsdags ved pressekonferencen på et hospital i Bangkok i anledning af fødslen af deres søn, Prutthasin Sooksawas. Foto: RUNGROJ YONGRIT

Den 36-årige er desuden lige blevet mor til en søn.

I onsdags præsenterede hun sønnen, kaldet Prutthasin, for offentligheden. Han lå stadig i en kuvøse, men han blev vist frem for medierne. Der fremgår af en video fra nyhedsbureauet AP.

Paetongtarn Shinawatra har hele tiden toppet opinionsundersøgelserne. Hun har været foran sine nærmeste rivaler, og hun har været langt foran den nuværende premierminister, Prayuth Chan-ocha.

Hun er blevet spurgt, om hendes graviditet havde påvirket hendes kampagne? Men hun beskrev sine børn – hun har allerede en datter – som sit 'hemmelige våben'.

Paetongtarn Shinawatra taler til pressen. Foto: RUNGROJ YONGRIT Vis mere Paetongtarn Shinawatra taler til pressen. Foto: RUNGROJ YONGRIT

»Jeg tror på, at alle gode ting kommer samtidig som børnene. Så ja, dette er en af velsignelserne, selvfølgelig,« siger hun.

Thaksin var hurtig til at tweete sin søster efter fødslen i mandags. Han håber stadig på tilladelse til at komme hjem og hilse på sine børnebørn. Hans besked sluttede: 'Vi ses snart.'

Paetongtarn havde fuld gang i kampagnen gennem hele sin graviditet. Hun har set Pheu Thai Party, som hun leder, rejse sig i opinionsundersøgelserne til, hvad der vil ligne en jordskredssejr.

»Vi har brug for at lade jordskreddet ske for Pheu Thai, så vi kan forandre landet virkeligt hurtigt, med det samme,« sagde hun.

Fotograferne står under et skilt med familiefotos af den nye familie på Praram 9 hospitalet i Bangkok, Thailand, 3. maj. Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere Fotograferne står under et skilt med familiefotos af den nye familie på Praram 9 hospitalet i Bangkok, Thailand, 3. maj. Foto: MANAN VATSYAYANA

Der hersker ingen tvivl om, at hendes popularitet hænger sammen med faderens, som kæmpede for de fattige landarbejdere gennem sine år ved magten.

Selvom Pheu Thai Party sikrer sig en stor sejr ved valget, er det ingen garanti for, at hun bliver premierminister.

Topposten bliver valgt ved en afstemning i begge parlamentets kamre – og det ene er domineret af forsvaret.

Det er ikke offentligheden, som vælger premierministeren.