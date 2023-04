Panik i Sudans befolkning øger presset på grænserne: »Folk bliver dræbt inde på hospitalerne. De steder, hvor man tror sig sikker,« siger britisk læge netop hjemvendt fra Sudan.

Øjenvidneberetninger fra Khartoum og andre dele af Sudan, der er opslugt i et blodigt indre opgør, fortæller om forfærdelige levevilkår for den civile befolkning.

»Folk har oplevet bomber blive smidt ind i deres egne huse. Min ven døde i sit eget hjem efter sådan en bombe i går. En dreng bragte i går en bombe til sprængning på hospitalets parkeringsplads. Jeg ved ikke, hvor mange der omkom,« siger Haifa Muhammed til The Daily Telegraph.

Med udsigten til, at den spinkle våbenhvile mellem Sudans regeringshør og oprørshæren RSF kan bryde sammen når som helst, vælger mange at forsøge at komme ud af Sudan, mens det stadig er muligt.

Britiske statsborgere ankommer til Cypern. Mange tusinder, der ikke har statsborgerskab, forventes alligevel at søge mod Storbrittannien. Foto: YIANNIS KOURTOGLOU Vis mere Britiske statsborgere ankommer til Cypern. Mange tusinder, der ikke har statsborgerskab, forventes alligevel at søge mod Storbrittannien. Foto: YIANNIS KOURTOGLOU

»Folk har ikke mere mad og drikke. Dem, der har adgang til det, drikker nu direkte fra Nilens vand. Der har ikke været vand i hanerne i mere end ni dage, og der er ikke nogen elektricitet,« siger Haifa Muhammed.

Allerede nu melder nabolandene om et massivt pres ved grænseovergangene. Øjenvidneberetninger fortæller om lange køer af mænd, kvinder og børn, der forsøger at komme ind i Egypten, der ligger nord for Sudan, og også mod vest meldes der nu om problemer.

»Titusindvis af sudanske flygtninge har allerede krydset grænsen til Chad. Vi frygter en humanitær katastrofe. Mange af dem, der kommer, er kvinder med børn, og temperaturerne i Chad nærmer sig i disse dage 50 grader,« siger Alexandra Rulet-Cimpric, landechef for International Rescue Commitee (IRC), til BBC.

Passagerer på en færge fra Port Sudan ankommer til Jeddah i Saudi-Arabien. Foto: INDONESIAN FOREIGN MINISTRY / HA Vis mere Passagerer på en færge fra Port Sudan ankommer til Jeddah i Saudi-Arabien. Foto: INDONESIAN FOREIGN MINISTRY / HA

Chad huser allerede mere end en million flygtninge, heraf er cirka 400.000 fra Sudan. Der er ifølge IRC ikke kapacitet til at huse flere flygtninge.

»Der er hverken, medicin, mad eller vand nok. Vi kan se, at de, der kommer, har medbragt meget bagage. Det fortæller os, at de ikke regner med at vende hjem med det første. Der er allerede mange tusinder, der vælger den livsfarlige migrationsrute mod Europa. Dette tal må formodes at stige markant nu,« siger Alexandra Roulet-Cimpric.

Hun anbefaler europæiske stater at skrue op for bidraget til at sikre disse flygtninge en tilværelse i Chad og andre tilstødende lande og advarer om, at gør man det ikke, så vil det øge presset på Europa.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver om den lurende humanitære katastrofe i Sudan. Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver om den lurende humanitære katastrofe i Sudan.

Der er mere end 45 millioner mennesker i Sudan. Hvor mange af dem, der er på vej væk, vides ikke. Man allerede før den igangværende borgerkrig søgte tusinder årligt mod Europa. Mange af disse forsøger at komme ind i Storbritannien. Sudan var indtil 1956 en britisk koloni.

Den britiske regering har dog netop besluttet, at man ikke vil lave særregler for sudanesere, der ankommer i både til Storbritannien.