Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var langt fra en rutinesag, der dukkede op på Sainte Musse Hospitalet i Toulon i det sydlige Frankrig.

For da en 88-årig mand fra lokalområdet dukkede op med en granat fra første verdenskrig i sit anus, slog man alarm og evakuerede. Med hjælp fra sikkerhedsstyrker og brandvæsen håndterede man bombetruslen.

Det skriver den franske udgave af Huffington Post.

Den 88-årige hævdede at have fundet denne 18 cm lange og 9 cm brede granat ved sin brors hus.

Un papy se présente aux urgences avec un obus dans l’anus à Toulon: l’hôpital partiellement évacué https://t.co/WGaFdnJXaZ pic.twitter.com/AfXxtHozep — Var-matin (@Var_Matin) December 19, 2022

»Vi skulle derefter behandle vores atypiske patient, som straks forsikrede os, at granaten var demilitariseret,« forklarer en af ​​hospitalets medarbejdere til avisen Var-Matin.

Men for at være sikker, så tilkaldte man et bomberydderhold, som hurtigt udelukkede, at der var fare på færde idet granaten blev betragtet som et samleobjekt.

Operationsholdet gik herefter i gang og udførte en operation for at hente genstanden ud gennem maven. Et vidne rapporterer til Var-Matin, at patienten har det godt trods omstændighederne.

Det fremgår ikke, hvorfor eller hvordan granaten endte som den gjorde.