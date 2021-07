Jamie Lee Curtis havde mere end én stor nyhed at fortælle, da hun deltog i et interview med AARP Magazine.

Den ene overraskelse hun havde i ærmet var, at hun og ægtemanden, Christopher Guest, er stolte af, at deres 25-årige tidligere søn nu er deres datter Ruby, skriver Fox News.

Men Jamie Lee Curtis havde også en anden overraskelse i ærmet.

Hun delte nyheden om, at Ruby – som tidligere var kendt som Thomas – skal giftes med hendes forlovede. En bryllup, hvor Jamie Lee Curtis skal stå for at vie parret.

Hollywood-stjernen og hendes mand har også en 34-årig datter, Annie, men parret har endnu ikke fået nogle børnebørn.

Det er ellers noget, som Jamie Lee Curtis stadig håber på, at der kommer.

I interviewet åbnede Jamie Lee Curtis også op om, at hun nu har været ædru i 22 år, og at hun ville være død med sikkerhed, hvis hun ikke havde gjort noget ved sin nu tidligere afhængighed.

Hun beskriver nu sig selv om 'en ædru person, der fokuserer på at smide alt væk, der ikke længere passer til hendes liv.'