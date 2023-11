En mand har fået en dom på fire år og fem måneders fængsel for at have voldtaget en kvinde i Oslo.

Det skriver det norske medie VG.

Manden og kvinden skulle have mødt hinanden på en natklub i det centrale Oslo, hvor manden skulle have fulgt efter kvinden og sagt til hende, at han ville vise hende noget ved en park.

Derefter skulle han ifølge mediet have holdt hende mod et hegn, lagt pres mod hendes hals og dækket hendes mund og næse, hvorefter han voldtog hende.

Kvinden havde ifølge eget udsagn en følelse af, at manden ville slå hende ihjel.

Han nægter sig dog skyldig, fordi han ikke mener, at der var tale om voldtægt.

»Han mener, at samlejet var frivilligt og ikke voldtægt, og sagen vil derfor blive anket,« siger mandens forsvarer, Petar Sekulic, til VG.

Manden indrømmede i retten, at han ikke havde informeret kvinden om, at han var positiv for HIV.

Ifølge mediet havde manden i retten sagt, at kvinden kunne have spurgt ham om det.