I 2016 udfordrede hun Donald Trump i kampen om nøglerne til Det Hvide Hus – men Hillary Clinton afviser nu, at hun vil gøre et nyt forsøg.

Det siger hun i et interview med CBS News.

Direkte adspurgt, om hun kunne finde på at stille op til præsidentposten igen, siger Hillary Clinton:

»Nej, nej.«

Hillary Clinton var USAs udenrigsminister fra 2009 til 2013 – og USAs førstedame fra 1993 til 2001. Foto: JOEL SAGET Vis mere Hillary Clinton var USAs udenrigsminister fra 2009 til 2013 – og USAs førstedame fra 1993 til 2001. Foto: JOEL SAGET

»Men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at sikre, at vi har en præsident, der respekterer vores demokrati, retssystemet og opretholder vores institutioner,« tilføjer hun i interviewet.

Hillary Clinton var Donald Trumps direkte konkurrent ved præsidentvalget i 2016.

Clinton fik faktisk mere end to millioner stemmer flere end Trump, men tabte samlet set, da Trump vandt på flest antal valgmænd.

Siden har hun fortsat været aktiv i politik, hvor hun ikke har lagt skjul på sin kritik mod Donald Trump. Og den taler hun fortsat højt om.

Hvis Donald Trump stiller op ved valget i 2024, mener Clinton, at han skal bekæmpes »forsvarligt«.

»Det burde starte i det republikanske parti. Få en rygrad. Stå op mod den mand. Og gud forbyde det – hvis han bliver kandidat – skal han besejres og sendes tilbage til Mar-a-Lago,« siger hun og henviser til Trumps Mar-a-Lago-hjem, som FBI har ransaget og siden fundet tophemmelige dokumenter i.

Det undersøges derfor nu, hvorvidt Donald Trump har taget klassificerede dokumenter med sig fra Det Hvide Hus.

Donald Trump har ikke bekræftet, at han genopstiller til præsidentvalget i 2024. Det regner politiske iagttagere dog med.