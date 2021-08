Synet er ikke til at tage fejl af. Den iranske sø Urima er mere end halveret i størrelse.

Søen var på 2.085 kvadratkilometer i 1990erne. I dag er den blot på 965 kvadratkilometer.

Og det er et billede på de udfordringer med vandmangel, som Mellemøsten står overfor. Det skriver CNN.

Lignende problemer findes mange steder i Mellemøsten, hvor vandet simpelthen forsvinder på grund af klimaforandringer eller overforbrug af ressorucerne.

Den iranske sø Urima er skrumpet så meget, fordi mange mennesker har udnyttet den. Og søen er blot ét billede på Irans problemer med vandforsyningen.

På en uge i juli blev mindst tre demonstranter dræbt i sammenstød med sikkerhedsofficerer i demonstrationer mod vandmangel. Og det kan blot blive begyndelsen.

Det er nemlig mange lande i Mellemøsten, der døjer med netop denne problematik. Eksperter har længe advaret om, at mangel på vand kan føre til yderligere konflikter i Mellemøsten.

I for eksempel Jordan, som kæmper med at skaffe vand, er folk blevet vant til et minimalt forbrug af vand.

»Jordan er på et kritisk niveau af mangel på vand. I husene i Jordan får de kun vand en eller to gange om ugen – selv i hovedstaden Amman,« siger Daniel Rosenfeld, der er professor ved The Hebrew University of Jerusalem til CNN.

En undersøgelse, der blev offentliggjort i Proceedings of the National Academy of Sciences, viste, at jordanerne bliver nødt til at halvere deres forbrug af vand pr. indbygger i slutningen af ​​århundredet.

De fleste jordanere med lavere indkomster vil leve af 40 liter om dagen til alle deres behov – for eksempel at drikke, bade og vaske tøj. Den gennemsnitlige amerikaner bruger i dag omkring 10 gange så meget.