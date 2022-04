Præsident Putin rasler igen med sablen i forhold til vestilig indblanding i krigen. Han siger, at Rusland har et helt arsenal af muligheder for lynhurtig gengældelse, og at man vil bruge dem.

»Hvis nogen udefra skulle finde på at blande sig i i igangværende begivenheder (i Ukraine, red.) og skabe uacceptable trusler, så skal de vide, at vores svar vil komme prompte, med lynets hast,« sagde Vladimir Putin i en tale i Sankt Petersborg onsdag.

»Vi har værktøjet til at løse denne opgave. Værktøj, ingen vil prale med unødigt, og. vi praler ikke – men vi vil bruge dette værktøj, hvis det bliver nødvendigt, det skal alle vide,« siger Putin.

Den russiske præsident har tidligere truet med at anvende atomvåben, men ifølge en britisk ekspert B.T. har talt med i London, er der andre fremgangsmåder til at skabe frygt lokalt, der er langt mere sandsynlige og effektive.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker den internationale krise med Rusland fra London

»Hvorfor bruge atomvåben, hvis alene truslen om at anvende dem opnår det ønskede resultat. Jeg mener ikke umiddelbart, at sandsynligheden for, at Rusland bruger atomvåben, er steget over de sidste måneder,« siger Keir Giles, chef for Cionflict Studies Research Centre til B.T.

Han vurderer at skulle Sverige og Finland gøre alvor af snakken om en kollektiv ansøgning om NATO-medlemskab, så er det forventeligt med russiske aktiviteter i Norden.

»Særligt Finland, men også i nogen grad Sverige har lang erfaring med russiske forsøg på at destabilisere, hvis de politiske vinde ikke blæser Ruslands vej. Økonomiske blokader, elektronisk sabotage er velkendt, men der er også nye tiltag. Det ville ikke overraske, hvis Rusland målrettet går efter at misbruge migranter til at skabe utryghed og frygt og søge at destabilisere sammenholdet i de to lande.«

Den britiske Ruslands-ekspert siger til B.T. i London, at det er overraskende, at russerne ikke allerede højere grad har anvendt direkte sponsering af lokale terrorgrupper, fordi man havde ganske stor succes med netop dette under den kolde krig.

Optøjer i Malmø i påsken. Ifølge Keir Giles er det sådasnne utilpassede minoritetsgrupper Rusland ofte søger at hyre til at skabe utryghed.

»Rusland har en lang tradition for at sponsere organiserede terrorgrupper i udlandet. Disse grupper ansættes til at skabe vold og frygt i de lande, man ikke bryder sig om. Det er forventeligt, at vi ganske snart vil se aktivitet i både Sverige og Finland som straf for planerne om at søge om medlemskab i NATO,«

Keir Giles nævner såkaldte false-flagoperationer, hvor man får det til at se ud, som om at fjenden foretager sig noget truende eller voldeligt mod en, selv om man faktisk selv står bag handlingen, som en mulighed.

»Men det er langt fra den eneste mulighed. Der talrige eksempler på russisk cyberkrigsførelse, men Rusland mestrer også kunsten at infiltrere lokale agenter, der ikke nødvendigvis interesserer sig for Ruslands militære mål, men som kan købes eller påvirkes til at foretage sig ting, der gavner Ruslands sag,« siger Keir Giles til B.T.

Han nævner utilfredse minoritetsgrupper som en klassisk målgruppe for russisk aggression.

Keir Giles er en britisk Ruslandsekspert der udover at være direktør for Conflict Studies research også arbejder for tænketanken Chatham House

»Tag nu for eksempel al den optøjer, der har været i Sverige omkring påske. De indvandrergrupper, der åbenlyst ikke synes, at de bliver behandlet ordentligt af den svenske stat, er modne for russisk indflydelse. Lignende grupperinger er tidligere blevet brugt til at skabe skade og frygt i deres værtsland. Rusland har en lang tradition for at indgå samarbejde med utilfredse minoritetsgrupper, der enten bliver betalt kontant eller på anden vis,«

Overfor B.T spår Keir Giles en hastig eskalering af indirekte russisk aktivitet i de europæiske lande, som russerne vurderer aktivt, står i vejen for at Rusland kan opnå sine militære målsætninger i Ukraine eller på anden vis vurderes at true russiske interesser.