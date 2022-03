Rusland opstiller over for journalister nu de krav, man stiller til Ukraine i forhandlinger om en afslutning på den igangværende krig.

»Vores position er velkendt. Krim-halvøen er en russisk region, og det skal anerkendes både de facto og de jure.«

Sådan siger den russiske regeringstalsmand Dmitry Peskov onsdag til blandt andre CNN.

»Hvad angår republikkerne DPR og LPR (Donetsk og Luhansk, red.), så er de også nødt til at blive anerkendt som suveræne uafhængige stater,« slår Dmitry Peskov fast.

Derudover kræver russerne, at Ukraine opgiver forsøg på at opnå medlemskab af NATO.

I den anden ende erklærer Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, overfor amerikanske ABC sig tirsdag klar til dialog med Ruslands ledelse.

»De midlertidigt besatte territorier og underkendte republikker, som ikke er anerkendt af andre end Rusland, er pseudorepublikker, men vi kan diskutere og finde et kompromis omkring, hvordan disse områder vil fortsætte,« siger Volodymyr Zelenskyj.

»Det, der er vigtigt for mig, er, hvordan menneskene i disse områder, som ønsker at være en del af Ukraine, kommer til at leve fremadrettet,« tilføjer den ukrainske præsident.

Han mener umiddelbart, at nøglen til en aftale mellem de to parter er mere end bare et spørgsmål om at anerkende de eventuelt nye republikker.

»Det er endnu et ultimatum, og vi er ikke klar til ultimatummer. Men vi har den mulige løsning, resolution for disse tre nøgleemner. Det, der er nødt til at ske, er, at præsident Putin skal holde op med at snakke og starte dialogen i stedet for at leve i en infomationsbobbel uden ilt,« siger Volodymyr Zelenskyj.