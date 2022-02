En enorm flammekaster, som ødelægger alt og alle omkring sig.

Et af russernes mest dødbringende ikke-nukleare våben er set tæt på grænsen til Ukraine.

Det skriver CNN-journalisten Frederik Pleitgen på Twitter, hvor han har lagt en video op af en våbentransport.

Det drejer sig om missilsystemet TOS-1, som i weekenden blev spottet syd for den russiske by Belgorod – omkring 40 kilometer nord for grænsen til Ukraine.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3 — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022

Og der er tale om en temmelig heftig fætter.

TOS-1 bruges til at udrydde bygninger, fæstninger og militære stillinger og er berygtet for at koste civile liv og ødelægge menneskers indre organer, skriver TV 2.

Netstedet Military Today beskriver våbnet som en form for flammekaster, som er tænkt som ildstøtte for infanteri og kampvogne.

»Våbnet er også ekstremt effektivt mod lette, pansrede køretøjer,« fremgår det af hjemmesiden.

(Arkivfoto) Foto: Pavel Golovkin Vis mere (Arkivfoto) Foto: Pavel Golovkin

Våbentransporten ses som et tegn på, at russerne gør sit klar til at tage det helt tunge artilleri i brug.

På russisk kaldes TOS-1 for Solntsepyok – »den brændende sol« – og det er et termobarisk missilsystem med en kaliber på 220 millimeter monteret på en T-72 kampvogn.

Ammunitionen indeholder en form for benzinblanding, som spredes som en sky og eksploderer med enorm varme og chokvirkning. Våbnet har 24 missiler med en rækkevidde på op til seks kilometer.

Ifølge den norske avis Dagbladet suger ammunitionen på en TOS-1 ilt fra luften for at generere en kraftig eksplosion og en stor trykbølge, som skaber en enorm ødelæggende effekt.

TOS-1 fotograferet på Den Røde Plads i Moskva på en millitærparade i maj sidste år. (Arkivfoto) Foto: Dimitar DILKOFF Vis mere TOS-1 fotograferet på Den Røde Plads i Moskva på en millitærparade i maj sidste år. (Arkivfoto) Foto: Dimitar DILKOFF

Af samme grund bliver den type våben fordømt af en lang række organisationer og er på menneskerettighedsorganisationen Human Rigthts Watchs liste over forbudte våben.

Dagbladet har talt med en ekspert i militærstrategi, oberstløjtnant Palle Ydstebø, som fortæller, at russerne flere gange tidligere har brugt det frygtindgydende våben.

»Under krigen i Donbass i 2014 blev det brugt med stor effekt. Specielt i starten, da ukrainerne ikke var forberedt, førte det til enormt store skader. Blandt andet blev en række soldater udsat for brandskader,« fortæller han.

TOS-1 er også blevet brugt i både Afghanistan og Tjetjenien.

Et arkivfoto af det såkaldte Stalin-orgel, som russerne brugte under anden verdenskrig. Foto: Berliner Verlag/Archiv Vis mere Et arkivfoto af det såkaldte Stalin-orgel, som russerne brugte under anden verdenskrig. Foto: Berliner Verlag/Archiv

Den norske ekspert sammenligner TOS-1 med det berygtede »Stalin-orgel«, som sovjetiske styrker brugte under anden verdenskrig.

Dengang monterede man flere missiler på et køretøj og kunne derfor affyre op til 40 granater samtidigt mod samme mål. Det lavede en karakteristisk lyd – deraf navnet »Stalin-orglet«.

Palle Ydstebø siger til Dagbladet, at han ikke ved præcist, hvor mange TOS-1 våben, russerne er i besiddelse af.

»Men jeg vil aftage, at de har nok til det, de skal bruge i Ukraine,« siger han.