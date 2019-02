Syv mennesker inklusive Nepals minister for turisme og civil luftfart er onsdag blevet dræbt i et helikopterstyrt i det østlige Nepal.

Ulykken skete onsdag eftermiddag lokal tid, da ministeren og hans team var på vej tilbage til Kathmandu efter et besøg i Pathibhara templet i bjergene.

Det skriver den indiske avis Kathmandu Post.

Kort tid efter helikopteren blev meldt savnet, observerede lokale indbyggere i Pathibhara store flammer, hvor helikopteren var styrtet ned.

Alle seks passagerer inklusiv piloten er nu blevet erklæret døde.

Et øjenvidne til ulykken fortæller Kathmandu Post, at helikopteren forulykkede et minut efter, at den lettede fra Pathibhara templet.

Ifølge de lokale vidner ramte helikopteren en klippe kort efter afgang og brød i brand.

Redningsfolk er nu på stedet på trods af en voldsom snestorm i bjergområdet. En helikopter har også forsøgt at lande ved ulykkesstedet, men på grund af det dårligt vejr, er den blevet nødt til at vende om igen.