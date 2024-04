»Vi lytter til vores venner,« siger Israels ambassadør i Danmark, David Akov.

Men … fortsætter han:

»Israel vil tage sin egen beslutning.«

Lige nu holder hele verden vejret, mens Israel beslutter, om landet vil gengælde Irans drone- og missilangreb lørdag nat.

Der er både fordele og ulemper for Israel ved at gengælde Irans angreb, forklarer ambassadøren.

»Alle scenarier har forskellige konsekvenser,« siger han.

På den ene side vil Israel sende et klart budskab om, at man ikke kan slippe afsted med at angribe Israel, som Iran gjorde.

På den anden side ønsker Israel også at bevare et godt forhold til sine venner og allierede som USA og Storbritannien. Og de opfordrer begge Israel til ikke at eskalere konflikten.

»Man må huske, at i sidste ende fejlede Irans angreb, fordi Israel har et rigtig godt forsvar, men også fordi Israel har et rigtig godt samarbejde med sine allierede, særligt USA,« siger den israelske ambassadør til B.T.

Er det dit indtryk, at USA holder Israel tilbage, når det kommer til at gengælde Irans angreb?

»Israel er et suverænt land. Og Israel vil tage sin egen beslutning. Men selvfølgelig taler vi med vores venner. Især USA som er vores vigtigste ven i verden. Og vi er meget taknemmelige for den støtte, USA gav under Irans angreb,« svarer ambassadør David Akov.

USA nedskød mere end 80 af de iranske droner og missiler med retning mod Israel, skriver den amerikanske centralkommando på X.

Ifølge Iran er angrebet på Israel hævn for en bombning af Irans konsulat i den syriske hovedstad Damaskus, som dræbte højtstående iranske militærfolk.

Ville Israel ikke også gengælde et angreb på et af Israels konsulater?

»Jeg vil ikke gå ind i hypotetiske scenarier. Jeg ville ikke knytte Irans angreb på Israel til nogen specifikke hændelser de seneste måneder. Angrebet flugter med Irans mangeårige ønske om at udslette Israel,« siger ambassadør David Akov.

Men hvordan havde Israel regnet med, at Iran ville reagere på angrebet på deres konsulat?

»Vi kunne selvfølgelig ikke vide, hvad de ville gøre. Det er deres beslutning. Heldigvis havde vi et effektivt forsvar mod det her angreb.«

Mange lande – herunder Danmark – fordømmer Irans angreb på Israel. Kan du forklare, hvorfor man ikke også skal fordømme angrebet på Irans konsulat?

»Vi bekæmper iranerne, men vi har ikke relateret os til det specifikke angreb,« svarer ambassadøren.

Var det ikke Israel, der stod bag angrebet på Irans konsulat?

»Det har vi ikke anerkendt specifikt.«

Kan du afvise, at Israel stod bag angrebet?

»Det vil jeg ikke gå ind i.«

»Jeg vil bare sige, at Iran er involveret i at angribe Israel nær Israels grænser. Og det sker blandt andet med iranske militser, der er udstationeret i Syrien meget tæt på Israels grænse. Og de angriber os næsten dagligt. Så det vi grundlæggende gør, det er, at vi kæmper tilbage for at beskytte os, når de er meget tæt på vores grænser.«