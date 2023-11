'Ingen elsker Bamsegut.'

Herhjemme har du nok ikke hørt om den norske dokumentarserie med hovedpersonen Jan-Egil 'Bamsegut' Granfoss.

Men lige nu får NRK-dokumentaren, som er med værten norske Tore Strømøy, om den 61-årige mand Jan-Egil 'Bamsegut' Granfoss al opmærksomhed, men af de forkerte grunde end regnet med.

Serien handler om en handicappet mand i 60erne, der flyttede til Filippinerne for ti år siden på grund af en blanding af fejltagelser, misforståelser og dårlig økonomi og var strandet i Fillippinerne med sin kone og søn.

Og nu ville han gerne hjem.

Serien vakte stor debat om, hvordan de norske myndigheder behandler de svageste i samfundet.

Jan Egil 'Bamsegutt' Granfoss blev oversvømmet med sympatierklæringer, og flere nordmænd oprettede indsamlinger, så han endelig kunne vende hjem.

Der blev sågar indsamlet 2,4 millioner kroner til ham og familien, så de kunne komme hjem.

Efter premieren er det kommet frem, at Jan-Egil Granfoss i 1991 blev dømt otte måneders betinget fængsel for seksualforbrydelser mod seks børn, som var i alderen otte til ti, da overgrebene fandt sted.

Producenten NRK kendte til dommen i en måned, før de udgav dokumentaren onsdag i sidste uge, men undlod at nævne den i serien overhovedet. Bagefter kaldte de det en fejlvurdering og undskyldte.

»Ingen elsker Bamsegutt« havde premiere 15. november, men er nu permanent pillet af skærmen.

Onsdag eftermiddag står det klart, at serien trækkes permanent.

»Jeg er meget ked af, at serien er blevet en belastning for den omtalte familie. Jeg vil gerne give en uforbeholden undskyldning til dem og til de krænkede i sagen fra 1991,« siger sendechef Vibeke Fürst Haugen på et pressemøde.

Granfoss ønskede selv, at dommen mod ham skulle ud, har hans advokat Leif Strøm oplyst. Alligevel valgte NRK anderledes, og dommen blev først offentlig kendt, da den blev spredt på sociale medier.

Og nu har vært Tore Strømøy udtalt sig for første gang.

'Redaktionen har arbejdet på denne serie i over to år, en historie der har bestået af mange etiske spørgsmål. Det er de samme redaktører, der stod bag 'Gåten Agnes', der vandt Gullrute (der er en årlig tv-pris, red.) som bedste norske dokumentarserie sidste år,' lyder meldingen på Facebook.

'Jeg bad om at få dommen tilsendt, og fik den med posten samme dag. Jeg sendte dommen videre til redaktionen og redaktøren, og det var min sidste involvering i denne sag. Herefter ved jeg, at det var etikredaktøren, distriktsredaktøren og tv-chefen, der besluttede, hvad der skulle ske med dette. Jeg lagde lige mærke til, at sætningen ikke var med i serien.'

Værten Tore Strømøy

Strømøy udtrykker endvidere utilfredshed med, hvordan sagen nu bliver dækket i medierne.

'Det er et helt forkert indtryk, der skabes i medierne nu, at jeg har noget ansvar eller indflydelse på det her valg. Jeg er ellers usikker på, om ledelsens beslutning er korrekt.'

'Jeg skal sove, og jeg har ikke sovet i fem dage,' slutter Strømøy.

NRK vil gennemgå sine rutiner for at sikre, at noget lignende ikke sker igen, forsikrer hun.

»Det er en alvorlig sag, og vi har lavet en fejlvurdering, som har haft konsekvenser for flere personer. Det er jeg dybt ked af. Nu skal vi arbejde på at gøre, hvad vi kan for at genopbygge tilliden og sikre, at den type fejl ikke sker igen,« siger hun.