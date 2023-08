»Jeg kommer ikke med nogen undskyldning for denne tragedie.«

Sådan lød det fra senatoren på Hawaii, Mazie Hirono, da hun søndag gav et interview til CNN.

Tragedien hun hentydede til, er de enorme naturbrande, der har hærget øgruppen den seneste uge.

93 mennesker har indtil videre mistet livet, og redningsmandskab og retsmedicinerne arbejder på højtryk for at finde og identificere flere ofre.

Mere en 1000 er fortsat savnet efter brandene, som bliver kaldt de mest dødelige naturbrande i USA i over 100 år.

Den historiske by Lahaina på øen Maui er blevet totalt udslettet. Flere områder ligner mest af alt en krigszone.

Strømforsyningen er ramt, og kommunikationssystemerne er ødelagt.

Katastrofen på Hawaii er ufattelig, og allerede inden der er fuldt overblik over omfanget af den, bliver myndighederne mødt med voldsom kritik.

Da ilden brød løs, forblev et af verdens største varslingssystem nemlig tavs, skriver tv-stationen.

Øgruppen har et robust alarmsystem, der skal advare borgerne i tilfælde af naturkatastrofer og andre fare.

Men det virkede tilsyneladende ikke, da katastrofen ramte.

Mange borger har fortalt, hvordan de ikke modtog myndighedernes officielle advarsel, da ilden begyndte at brede sig.

»Jeg vil ikke komme med nogen undskyldning for denne tragedie, men statsadvokaten har iværksat en gennemgang af, hvad der skete med disse sirener, og nogle af de andre handlinger, der blev foretaget,« sagde senatoren en til CNN.

Hun tilføjede, at myndighedernes indsats vil blive evalueret på et tidspunkt, men at det er for tidligt.

Lige nu drejer det sig om at have fuld fokus på redningsindsatsen, understregede hun.

Interviewet med CNN fandt sted dagen efter, at Hirono havde besøgt Maui for at få et overblik over skadernes omfang.

»Fokus lige nu er på redningsaktionen. Der er stadig mennesker, der ikke er redegjort for. De skal identificeres,« sagde hun.

Politichefen på Maui, John Pelletier, sagde søndag på et pressemøde, at det er mange ofre, der endnu ikke er identificeret.

Det skyldes, at deres jordiske rester er smuldret i de voldsomme flammer.

»Når vi finder vores familie og vores venner, er de rester, vi finder, fra en brand, der smeltede metal. Vi er nødt til at foretage hurtige dna-tests for at kunne identificere dem,« sagde han.

Han udelukker ikke, at der bliver fundet lagt flere dødsofre.

»Ingen ved rigtigt, hvor stort det her bliver, men alle vil have et antal. Men vil I have det hurtigt, eller vil I have det gjort ordentligt? Vi kommer til at gøre det ordentligt.«