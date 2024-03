Det er næsten mere reglen end undtagelsen, at store byggerier ikke bliver færdige til tiden.

Men det hører dog også til sjældenhederne, at arbejdet står på i mere end 140 år.

Det er dog status for den enorme katolske kirke Sagrada Familia i Barcelona, som stadig er under opførelse, selvom første spadestik blev taget i 1882.

Men det bliver der nu lavet om på, skriver The Guardian.

100 år efter Gaudis død skal kirken stå færdig. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere 100 år efter Gaudis død skal kirken stå færdig. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Esteve Camps, præsident for den organisation, der har fået til opgave at få kirken færdiggjort, er der nu både penge og materialer nok, så om to år vil Sagrada Familia – langt om længe – stå færdig.

Det inkluderer også det 172,5 meter høje tårn, der vil gøre kirken til Barcelonas højeste bygning.

Selvom kirken i dag forbindes med arkitekten og kunstneren Antoni Gaudí, var han ikke den første arkitekt, der arbejdede på kirken.

Det var Francisco de Paula del Villar, som dog kun havde tjansen i to år, før Gaudí tog over og radikalt ændrede planerne for kirken.

Desværre fik han aldrig lejlighed til at se det færdige værk, da han allerede døde i 1926–100 år før kirken nu forventes at stå færdig.

Hans død har blot været et af mange tilbageslag for byggeriet. Før Barcelona og kirken blev en turistmagnet, var byggeriet udelukkende finansieret af donationer, hvilket fra tid til anden gav en slunken kasse.

Også den spanske borgerkrig kom på tværs, da der blev sat ild til krypten og arbejdsrummet, hvor flere af modellerne og planerne, som Gaudí havde efterladt, blev ødelagt. De kunne dog siden genskabes.

Seneste var det coronapandemien, som i to år satte arbejdet i bero.

Færdiggørelsen–som i øvrigt ikke inkluderer dekorative detaljer, skulpturer og trappen, der skal føre til hovedindgangen–bliver dog ikke kun imødeset med glæde.

Netop trappen er et stridspunkt. Ifølge organisationen har den hele tiden været en del af Gaudí plan, men når den i 2034 står færdig, vil den strække sig over to store byblokke, hvilket vil kræve, at 1.000 familier og virksomheder skal flyttes.

»Vi følger Gaudís plan til punkt og prikke. Vi er hans arvinger, og vi kan ikke give afkald på hans projekt. Den plan, der blev præsenteret for de lokale myndigheder i 1915, og som blev underskrevet af Gaudí, inkluderer trappen,« forklarer Esteve Camps.

Ifølge ham er det også op til de lokale myndigheder at give den endelige tilladelse til trappen.