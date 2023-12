Hun kommer aldrig nogensinde til at glemme datoen.

Og nu har hun også fået tatoveret den på huden.

Fransk-israelske Mia Schem var gidsel hos Hamas, og nu vækker hun opsigt med et statement på sin arm.

Det skriver Dagbladet.

Mia Schem var gidsel hos Hamas. Hun blev taget til fange i forbindelse med en israelsk festival. Foto: Ziv Koren/Polaris/Ritzau Scanpix Vis mere Mia Schem var gidsel hos Hamas. Hun blev taget til fange i forbindelse med en israelsk festival. Foto: Ziv Koren/Polaris/Ritzau Scanpix

Den 21-årige kvinde blev bortført fra Supernova-festivalen, da Hamas overfaldt Israel den 7. oktober.

Omkring 360 festivaldeltagere blev dræbt under angrebet, og Schem selv blev skudt i armen.

Hendes mor forsøgte forgæves at ringe til hende flere gange.

Hun fik fat i en veninde, der kun havde dårligt nyt. Schem havde sendt en sms med ordlyden:

»De skyder på os. Vær sød og kom og red os!«

Mia Schem har nu fået foreviget rædelsdatoen, 7/10 2023, på sin hud. Hun valgt at få tatoveret et optimistisk budskab. Foto: Ziv Koren/Polaris/Ritzau Scanpix Vis mere Mia Schem har nu fået foreviget rædelsdatoen, 7/10 2023, på sin hud. Hun valgt at få tatoveret et optimistisk budskab. Foto: Ziv Koren/Polaris/Ritzau Scanpix

Som det første af Hamas-gidslerne, blev Mia Schem, fremvist på en video, hvor hum bliver behandlet for sit skudsår og til kameraet trygler om at komme tilbage til sin familie.

Torsdag den 30. november blev hun frigivet.

Og søndag morgen lagde hun så et billede op på Instagram af sin nye tatovering med teksten:

»Vi kommer til at danse igen. 7.10.23.«

Om tatoveringen skriver hun:

»Jeg kommer aldrig til at glemme 7. oktober 2023. Smerten, frygten, og de forfærdelige syn, vennerne som aldrig kommer tilbage – og dem, som vi skal have tilbage. Men vi kommer til at vinde, vi kommer til at danse!«

Hamas tog omkring 250 israelske og udenlandske gidsler 7. oktober. 108 er blevet frigivet.